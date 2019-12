Scădere dramatică a vânzărilor de avioane Boeing

antena3

Constructorul american de avioane Boeing Co a informat că în primele 11 luni ale acestui an a livrat mai puţin de jumătate din numărul de avioane pe care le-a livrat clienţilor în perioada similară a anului trecut, motivul fiind interdicţia zborului avioanelor 737 MAX, cel mai bine vândut model al constructorului american.



În perioada ianuarie-noiembrie 2019, Boeing a livrat 345 de avioane, faţă de 704 avioane în aceeaşi perioadă a anului trecut. Comparativ, rivalul european Airbus a livrat un număr de 725 de avioane în primele 11 luni din 2019.



În mod normal, companiile aeriene plătesc pentru avioanele comandate unui constructor aeronautic în momentul în care li se livrează avioanele, ceea ce face din numărul de aparate livrate un indicator important pentru situaţia în care se află cei doi mari producători mondiali de avioane.



Începând din luna martie a acestui an, avioanele Boeing 737 MAX au interdicţie de zbor la nivel mondial după două catastrofe aeriene care au avut loc în decurs de cinci luni şi în care a fost suspectată o funcţionare defectuoasă a sistemului automat de stabilizare în zbor (MCAS) menit să împiedice intrarea avionului în picaj. Grupul aeronautic american speră că avionul său va reintra în serviciu până la finalul acestui an, după modificările efectuate la sistemele software şi în programele de pregătire a piloţilor.

