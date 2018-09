Scutecele uzate ale bebelușilor transformate în ghivece de flori

Creşterea cantităţii de scutece pentru copii murdare produse în fiecare an de gospodăriile din Olanda a determinat o companie locală să înceapă marţi construcţia primei uzine olandeze de reciclare destinată transformării acestor deşeuri în produse comercializabile, relatează AFP.



Datorită unei societăţi din apropiere de Nijmegen, din centrul Olandei, plasticul din scutece va avea o a doua viaţă ca articol menajer şi va putea, de exemplu, să fie transformat în mobilier de grădină sau în ghivece pentru flori.



"În total, prognozăm tratarea a circa 15.000 de tone de scutece pe an", a declarat Harrie Arends, purtător de cuvânt al societăţii de energie ARN, care va exploata uzina.



Olanda abordează astfel o sursă majoră de poluare: milioane de tone de scutece sunt aruncate în fiecare an, ceea ce constituie un risc major pentru sănătate, potrivit organismelor de supraveghere a mediului.



Uzina olandeză, care ar urma să înceapă primele operaţiuni de reciclare în decembrie, va dispune de un "reactor" din oţel care utilizează vapori cu înaltă presiune pentru a separa componentele din plastic de urină şi fecale.



"Scutecele sunt încălzite la 250 de grade Celsius, la o presiune de 40 de bari, şi totul se lichefiază", a mai spus Arends pentru AFP.



Odată răcite, granulele de compuşi plastici plutesc la suprafaţă, după care sunt separate de restul, care constă în principal în ape uzate, a adăugat el.



Plasticul este trecut apoi printr-un granulator, în timp ce apele uzate, care generează gaz, sunt transformate în fertilizatori şi în caburant pentru centralele electrice. Restul lichidului este transportat către o staţie de epurare vecină.



După punerea în funcţie a primului reactor, de o capacitate de 5.000 de litri, uzina intenţionează să construiască alte două.



Capacitatea de tratare rămâne totuşi limitată, în condiţiile în care gospodăriile olandeze aruncă 144.000 de tone de scutece în fiecare an, potrivit organizaţiei de mediu Milieu Centraal.AGERPRES