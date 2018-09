Sean Penn şi-a exprimat neîncrederea faţă de #MeToo, care "dezbină bărbaţii şi femeile"

Celebrul actor şi regizor Sean Penn se confruntă cu un val de critici pe reţelele de socializare, după ce s-a declarat "foarte neîncrezător" faţă de mişcarea #MeToo, care luptă împotriva violenţelor comise asupra femeilor şi al cărei scop final este, potrivit lui, acela de "a dezbina bărbaţii şi femeile", relatează marţi AFP.



Sean Penn, în vârstă de 58 de ani, a participat la o emisiune a postului NBC pentru a promova noul lui serial, "The First", în care joacă rolul unui astronaut însărcinat cu organizarea primei misiuni pe Marte. Atunci când colega lui din platoul emisiunii, Natascha McElhone, a declarat că multe personaje feminine din "The First" au fost inspirate de mişcarea #MeToo, starul american a contrazis-o categoric.



"Îmi place să cred că nimic din toate acestea nu a fost influenţat de aşa numita mişcare #MeToo", a replicat Sean Penn. El consideră că mişcarea #MeToo reprezintă mai degrabă "o serie de multiple de voci acuzatoare, de victime şi de acuzaţii, dintre care unele nefondate".



"Cotitura luată de această mişcare, #MeToo, este dezbinarea dintre bărbaţi şi femei", a ripostat actorul.



"Sunt foarte suspicios la adresa acestei mişcări pe care a îmbrăţişat-o toată lumea, fără niciun fel de nuanţă (...). Şi, chiar şi atunci când vrei să vorbeşti nuanţat despre ea, aceste nuanţe sunt la rândul lor criticate", a argumentat actorul american, recompensat pe parcursul carierei sale cu două premii Oscar.



"Nu cred că totul este negru sau alb. Adesea, când este vorba despre lucruri importante, este într-adevăr nevoie de timp", a încheiat el.



Remarcile sale au generat un val de critici pe reţelele de socializare, internauţii declarându-se deranjaţi de formulările alambicate folosite de actor.



În acest sens, actriţa britanică Thandie Newton, care interpretează o femeie-android în serialul "Westworld", s-a întrebat retoric: "Oare câte prostii poate să debiteze #SeanPenn în încercarea de a construi ceva coerent?". AGERPRES