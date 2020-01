Secretarul de stat american Mike Pompeo susţine că nu doreşte să candideze pentru un loc de senator

Vechiul site web de campanie pentru Congres al secretarului de stat american Mike Pompeo redirecţionează vizitatorii spre contul său de Twitter creat recent, informează miercuri dpa.



Schimbarea de pe MikePompeo.com, care a avut loc pe 27 decembrie, survine în contextul în care Mike Pompeo îşi manifestă un interes scăzut pentru un post în Senat din partea statului Kansas în 2020, în pofida multiplelor sale vizite în acest stat şi a lunilor de recrutare ale liderului majorităţii republicane din Senat Mitch McConnell.



Pompeo a declarat luni pentru Fox News că nu este interesat să candideze, fără însă a comunica un refuz definitiv.



"Am văzut cum viaţa mea se transformă într-un mod în care nu m-aş fi aşteptat vreodată. Dar nu este ceva ce vreau să fac" a spus el, întrebat dacă exclude posibilitatea de a candida pentru postul eliberat prin pensionarea senatorului republican Pat Roberts.



"Vreau să rămân aici şi să îndeplinesc misiunea de a fi în slujba preşedintelui Trump şi sper să fie un mandat bun şi pentru poporul american", a adăugat secretarul de stat american.



Cu trei zile înaintea interviului acordat Fox News, fostul site de campanie al secretarului de stat american a fost actualizat pentru a direcţiona vizitatorii spre contul său de Twitter recent creat.



Pompeo a îndeplinit trei mandate din partea statului Kansas în Camera Reprezentanţilor, în perioada 2011-2017.



Informaţiile de pe site indică acum un număr de telefon din Kansas şi o adresa din New York asociate cu fiul lui Pompeo, Nick Pompeo.



Nick Pompeo a răspuns la numărul de telefon, dar a precizat că nu va discuta decizia tatălui său de actualizare a site-ului.



Fiul lui Pompeo şi-a petrecut vacanţa de Crăciun alături de părinţii săi, potrivit tweet-urilor postate de Pompeo.



Secretarul de stat şi-a lansat un cont personal de Twitter la începutul lunii decembrie, alimentând speculaţiile că şi-ar pregăti participarea la alegeri pentru un loc în Senat în 2020. Postările de pe acest cont conţin, în mare parte, fotografii cu membrii familiei lui Mike Pompeo, precum şi opiniile sale pe teme sportive.



O sursă apropiată lui Pompeo a declarat pentru The Star că acesta are nevoie de noul cont de Twitter personal pentru planuri viitoare.



Pompeo şi-a actualizat vechiul site de campanie în aceeaşi zi în care consilierul pentru securitate naţională Robert O'Brien a afirmat că secretarul de stat american i-a spus că nu va candida pentru Senat.



Pe lângă speculaţiile vizând candidatura pentru Senat, numele lui Pompeo a mai fost vehiculat şi ca potenţial candidat la preşedinţie la alegerile din 2024. AGERPRES