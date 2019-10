Secretarul general al NATO cere Turciei să acţioneze ''cu reţinere'' în nordul Siriei

Flickr

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, aflat vineri într-o vizită în Istanbul, a cerut Turciei să acţioneze ''cu reţinere'' în cadrul ofensivei desfăşurate împotriva unei miliţii kurde în nord-estul Siriei, informează AFP, remarcând totodată - potrivit dpa - că nicio altă ţară membră a Alianţei Nord-Atlantice nu a suferit atât de multe atacuri ca Turcia, care şi-a atras un val de critici în Occident din cauza operaţiunii declanşate împotriva kurzilor.



'Chiar dacă Turcia are preocupări de securitate legitime, ne aşteptăm ca Turcia să acţioneze cu reţinere', a declarat Stoltenberg în cadrul unei conferinţe de presă susţinute împreună cu şeful diplomaţiei turce, Mevlut Cavusoglu.



'I-am spus despre îngrijorările mele serioase cu privire la această operaţiune şi asupra creşterii şi mai mult a riscurilor de destabilizare a regiunii', a adăugat şeful NATO, subliniind în acest context că progresele obţinute în lupta împotriva grupării jihadiste Statul Islamic 'nu trebuie puse în pericol'.



'Deţinuţii Daesh (acronimul arab al Statului Islamic) nu ar trebui să poată evada', a insistat Jens Stoltenberg.



Turcia, ţară membră a NATO, desfăşoară de miercuri o ofensivă în nord-estul Siriei împotriva miliţiei kurde Unităţile de protecţie a poporului (YPG), considerată drept 'teroristă' de către Ankara, dar care este aliată a Occidentului în lupta împotriva Statului Islamic.



'Părerile sunt împărţite între ţările aliate din NATO', a remarcat Stoltenberg, referindu-se la criticile exprimate la adresa ofensivei Ankarei împotriva kurzilor, adăugând mai târziu că Alianţa sprijină Turcia cu 5 miliarde de dolari în infrastructură militară. ''Acest lucru dovedeşte că NATO este prezentă în Turcia... Suntem aici ca să protejăm Turcia şi totodată să ne protejăm pe noi'', a adăugat Stoltenberg.



Reacţionând la criticile venind din mai multe ţări, şeful diplomaţiei turce a invitat la 'solidaritate'.



'A aştepta ca aliaţii noştri să facă proba solidarităţii este cel mai natural drept al nostru', a afirmat Cavusoglu, adăugând: 'A spune 'Noi înţelegem îngrijorările legitime ale Turciei pentru securitatea sa' nu este suficient'.



El a reproşat ţărilor care critică Ankara că fac distincţie între combatanţii Unităţilor de protecţie a poporului (YPG) şi un alt grup de care această miliţie kurdă este legată, Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), o organizaţie calificată drept 'teroristă' de către Ankara, Washington şi Uniunea Europeană.



'Este o ipocrizie, le spun asta ţărilor care susţin YPG', a adăugat Cavusoglu.



În cadrul conferinţei de presă, cei doi responsabili au fost întrebaţi de asemenea cu privire la informaţiile apărute în presa spaniolă potrivit cărora Madridul are în vedere retragerea bateriilor de apărare antiaeriană Patriot desfăşurate în Turcia, în semn de protest faţă de ofensiva Ankarei în Siria.



'Ne aşteptăm de la aliaţii NATO să susţină Turcia', a declarat Stoltenberg. 'Turcia este în prima linie într-o regiune extrem de volatilă. Suntem aici pentru a proteja Turcia, dar şi pentru a ne apăra pe noi', a mai spus el.



La rândul său, ministrul de externe turc a apreciat că 'toate aceste dezbateri' justifică decizia Ankarei de a cumpăra mai multe baterii antiaeriene S-400 produse în Rusia, un demers criticat de ţările occidentale.



'Aceasta arată că Turcia nu are de ales decât să-şi cumpere propriile sisteme antiaeriene. Nu-i vom implora pe aliaţii noştri de fiecare dată', a declarat Cavusoglu.

