Secretul succesului celei mai puternice femei din Marea Britanie. Conduce afaceri de miliarde și are 9 copii

Helena Morrissey are 52 de ani și este unul dintre cei mai puternici antreprenori din Regatul Unit. Conduce propria companie de investiții Legal and General Investment Management, care gestionează active de aproape un trilion de dolari. De asemenea, a scris o carte despre femeile care muncesc și coordonează un proiect privind diversitatea de gen. Mai mult, are și nouă copii, după cum relatează cnbc.com. Secretul reușitei sale s-ar putea afla în cei trei băieți și șase fete, cu vârste între 9 și 26 de ani.

În pofida succesului său, nu crede că femeile trebuie să acționeze ca bărbații, dimpotrivă, ele trebuie apreciate pentru cine sunt. În cartea pe care a publicat-o, Helena Morrissey vorbește despre cum ar putea femeile să se comporte la locul de muncă, astfel încât să fie apreciate.

Iată trei moduri pe care o femeie trebuie să le facă la serviciu pentru a fi remarcată.

1. Joacă-ți punctele forte. "Dacă încerci să obții un loc la masă fiind supusă, și umbrindu-ți astfel competențele, vei avea un succes limitat. Dacă angajatorul nu te apreciază, poate este timpul să pleci la o altă companie. În cariera mea am trecut de la dezamăgire la o ascensiune foarte rapidă, după ce m-am mutat dintr-un mediu foarte tradițional, într-un loc unde se punea accent pe merite", scrie Morrissey.

2. Găsește soluții la probleme. "Șefilor le place să vadă că poți rezolva problemele. Prin urmare, dacă ai o modalitate mai inteligentă de lucru, nu-ți fie frică să faci sugestii pozitive care îți îmbunătățesc munca. Dacă te supui doar practicilor deja existente înseamnă să accepți metode de lucru ineficiente, ședințe nesfârșite care pierd din timpul tuturor, urmate de seri lungi în care vei lucra", este de părere antreprenoarea.

3. Fă-ți aliați la birou. "Dacă vrei să faci schimbări este important să ai oameni care să te sprijine, mai ales cei care au mai multă putere decât tine. Aliază-te cu persoane care sunt deschise la propunerile tale și sunt dispuse să-și folosească poziția pentru a te ajuta să modernizezi modul de lucru și să îmbunătățești rezultatele".