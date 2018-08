Secretul telefonului rosu dintre SUA si URSS

La 30 august s-au implinit 55 de ani de la punerea in functiune a unei linii de comunicare directa intre Statele Unite si Uniunea Eurpeana, cu scopul declarat de a impiedica eventuale conflicte armate inclusiv printr-un schimb de pareri in situatii de urgenta.

In perioada razboiului rece, aceasta linie de comunicare, cunoscuta drept telefonul rosu, intre Washington si Moscova a fost unul dintre instrumentele de mentinere a pacii. "Criza cubaneza a scos in evidenta necesarea crearii unor mijloace tehnice menite sa faciliteze contactul dintre cele doua state", scria, la timpul respectiv, ambasadorul URSS in SUA, Anatoli Dobrynin.

Venita din partea Statelor Unite, propunerea a fost negociata in iunie 1963, la Geneva. Departamentul de stat nota, printre altele, la acea data, ca URSS a fost prima tara din lume careia i s-a propus infiintarea unor mecanisme de protectie impotriva unui atac nuclear.

Contactul se realiza in felul urmator: presedintele de atunci al SUA, John Kennedy trimitea mesajul sau Pentagonului, unde era cripta si transmis, sub aceasta forma, la Kremlin, prin canalul de legatura. Transferul prin teletext dura cateva minue, dar pentru acele vremuri aceasta tehnologie era revolutionara. Spre deosebire de un apel telefonic, un astfel de mesaj era mult mai bine protejat.

In filmele despre razboiul rece, linia de comunicare dintre URSS si SUA apare, de cele mai multe ori, sub forma unor telefoane rosii. In realitate insa nu a existat nici un telefon. Contactul vocal era exclus. Linia secreta si-a demonstrat de mai multe ori eficacitatea: in 1967, in timpul razboiului de sase zile dintre Israel si tarile arabe, presedintele american Lyndon Johnson l-a folosit pentru a-l informa pe premierul sovietic, Aleksei Kossyguine ca intentioneaza sa trimita avioane in Orientul Mijlociu. Linia directa a fost utilizata, de asemenea, in timpul operatiunilor din Afganistan si pentru a evoca situatia din Polonia pe durata starii de asediu.

In pofida diferitelor mijloace de comunicare de care dispun, in prezent, presedintii SUA si Rusiei, linia directa inca functioneaza. Este vorba insa de un sistem informatic folosit ca serviciu de chat sau de mesagerie electronica.