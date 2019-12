Şefa Comisiei Europene critică sancţiunile Statelor Unite asupra gazoductului Nord Stream 2

Preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a criticat legislaţia americană care permite sancţiuni asupra companiilor implicate în gazoductul Nord Stream 2, într-un interviu acordat revistei germane de ştiri Spiegel şi citat vineri de DPA.



Odată finalizat, controversatul gazoduct Nord Stream 2 va permite Rusiei să mărească semnificativ importurile de gaze în Germania via Marea Baltică, fără a mai trece prin Ucraina.



Oponenţii schemei se tem că ea va creşte şi mai mult dependenţa germană de energie din Rusia - pe fondul tensiunilor geopolitice cu Moscova - în timp ce riscă să afecteze aprovizionarea către statele central şi est-europene ocolite de proiect.



Von der Leyen a recunoscut că proiectul de gazoduct are o "dimensiune politică" şi că comisia trebuie să protejeze interesele statelor sale membre estice.



"Pe de altă parte, Comisia UE respinge (...) sancţiunile împotriva companiilor europene care se angajează în proiecte în conformitate cu legea", a adăugat ea.



Vineri, preşedintele Statelor Unite Donald Trump a semnat un buget de apărare ce include prevederi pentru sancţiuni asupra navelor angajate în instalarea de conducte pentru Nord Stream 2 sau persoanelor străine care asistă vasele. El are acum 60 de zile pentru a impune astfel de măsuri.

