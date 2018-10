Şefa diplomaţiei europene denunţă expulzarea unui jurnalist britanic din Hong Kong

Şefa diplomaţiei europene Federica Mogherini a denunţat luni expulzarea redactorului-şef al cotidianului Financial Times din Hong Kong drept "o decizie politică" şi "un precedent îngrijorător" pentru libertatea presei, informează AFP.



"Decizia autorităţilor din Hong Kong de a refuza să-i reînnoiască viza de lucru redactorului-şef al Financial Times pentru Asia, Victor Mallet, constituie un precedent îngrijorător", susţine într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a dnei Mogherini, Maja Kocijancic. "În absenţa unei explicaţii credibile din partea autorităţilor, decizia pare a fi motivată politic şi stârneşte serioase îngrijorări în ceea ce priveşte libertatea presei şi libertatea de exprimare în Hong Kong", a subliniat Kocijanic.



Această decizie "riscă să aducă atingere reputaţiei internaţionale a Hong Kongului şi încrederii sale în principiul 'o ţară, două sisteme'", a avertizat ea.



Autorităţile din Hong Kong i-au dat o săptămână jurnalistului britanic pentru a părăsi teritoriul, după ce a refuzat să-i înnoiască viza de lucru.



Redactor-şef al Financial Times pentru Asia, Victor Mallet este de asemenea vicepreşedintele Clubului corespondenţilor străini (FCC), instituţie din fosta colonie britanică. FCC, care invită regulat personalităţi de toate orientările pentru conferinţe deschise susţinute în faţa membrilor săi şi mass-media, a provocat furia autorităţilor chineze după ce l-a invitat în august la tribuna sa pe Andy Chan, liderul Partidului Naţional, o foarte mică formaţiune ce militează pentru independenţa Hong Kongului.

AGERPRES