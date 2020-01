Șeful diplomației americane: Partidul comunist chinez, principala ameninţare a epocii noastre

Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a calificat joi Partidul comunist chinez drept „principala ameninţare a epocii noastre”, cu prilejul unei întrevederi la Londra cu omologul său britanic, Dominic Raab, relatează AFP şi Reuters.

„Partidul comunist chinez reprezintă principala ameninţare a epocii noastre”, a declarat în faţa presei şeful diplomaţiei SUA, pe fondul tensiunilor dintre Londra şi Washington, după ce autorităţile britanice au dat undă verde participării grupului chinez Huawei la implementarea tehnologiei 5G.

Potrivit lui Pompeo, China „este o economie uriaşă cu care economia americană are strânse legături” şi reprezintă „oportunităţi uriaşe de afaceri”, „dar Partidul comunist chinez, sub preşedintele Xi (Jinping), are obiective care nu sunt coerente cu valorile” occidentale.

France Presse aminteşte că la finele lui octombrie anul trecut, Mike Pompeo a acuzat Beijingul că este „ostil pe faţă” Statelor Unite, iar o lună mai târziu a acuzat China că reprezintă „o nouă viziune a autoritarismului”. Beijingul l-a îndemnat în replică pe secretarul de stat al SUA „să renunţe la prejudecăţile ideologice şi mentalitatea depăşită de război rece”.

Joi, Mike Pompeo a menţionat că Regatul Unit şi-a asumat un risc refuzând să excludă Huawei de la implementarea tehnologiei 5G, dar şi-a exprimat încrederea că Washingtonul şi Londra vor găsi o cale pentru a reglementa acest diferend.

„Când permiţi ca informaţii referitoare la propriii cetăţeni sau la securitatea naţională să tranziteze o reţea la care Partidul comunist chinez are acces legal, se creează un risc”, a explicat presei Pompeo.

Washingtonul exercită de mai multă vreme presiuni asupra statelor aliate să excludă orice colaborare cu compania chineză producătoare de echipamente de telecomunicaţii Huawei, invocând acţiuni de spionaj ce ar fi efectuate de aceasta pentru statul chinez.

AGERPRES