Senatorul John N. Kennedy s-a intors INGROZIT din Rusia!

Timp de cateva zile, din 30 iunie pana in 4 iulie, senatorul republican John Neely Kennedy s-a aflat in Rusia, in cadrul unei delegatii parlamentare a SUA. Dupa discutiile de la Moscova, politicianul american a comparat puterea rusa cu mafia, a indemnat la prudenta in privinta lui Putin, care nu este demn de incredere, iar pe ministrul de externe al acestuia, Serghei Lavrov l-a catalogat drept "huligan".

"In Rusia nu exista o filosofie politica. Este ca si cum te-ai intrebat in ce consta filosofia politica a mafiei", a spus senatorul, potrivit caruia "la ei totul se reduce la bani si putere. Este filosofia lui Putin. El conduce cu o mana de fier. E un dictator", a adugat John N. Kennedy.

In acelasi timp, senatorul a subliniat ca nu se opune preconizatei intalniri a presedintelui Donald Trump cu omologul lui de la Kremlin, dar nu crede in reusita unui astfel de summit. "Putin nu este demn de incredere. Dupa parerea mea, singurul lucru bun pe care il putem face este sa il tinem cat mai departe", a apreciat congressmanul american.

Potrivit spuselor sale, intalnirile de la Moscova cu diferiti responsabili au fost emotionante, iar despre seful diplomatiei ruse a afirmat ca este un "huligan, un bataus". Kennedy a recunoscut ca tratativele cu Serghei Lavrov au reprezentant cel mai dificil moment al vizitei sale in Rusia, unde nu exista libertatea presei.

In alta ordine de idei, senatorul subliniat ca el si colegii lui i-au avertizat pe rusi in legatura cu amestecul lor in alegerile din SUA, atragand atentia ca, daca o astfel de ingerinta se va repeta si in noiembrie, "Congresul SUA va lovi cu sanctiuni si mai puternice decat cele in vigoare acum".

Tragand o concluzi a impresiilor sale, John N. Kennedy a declarat ca "Rusia vrea ceea ce vrea Putin, iar Putin vrea statut. Intr-adevar, e ca si cum ai sta de vorba cu mafia", a insistat el.