Seria neagră de incidente cu avioane guvernamentale germane continuă

Un avion guvernamental german la bordul căruia se afla ministrul de externe Heiko Maas a avut o defecţiune luni pe aeroportul din New York, unde au fost constatate probleme la trenul de aterizare, un nou incident în cadrul flotilei aeriene oficiale, relatează France Presse.



Acest aparat de tipul Airbus 340 şi botezat 'Konrad Adenauer', efectua primul său zbor după patru luni consecutive de mentenanţă, ca urmare a unei defecţiuni care a forţat o aterizare de urgenţă în timp ce cancelarul Angela Merkel se afla la bordul său. Cancelarul ratase atunci deschiderea reuniunii G20 în Argentina.



Luni dimineaţă, acelaşi avion la bordul căruia se afla de această dată ministrul de externe Heiko Maas a avut o defecţiune imediat după aterizarea la New York, potrivit unui jurnalist al serviciului german al AFP, prezent la bord. Aparatul a trebuit să fie remorcat, fără să fi fost avariat, într-o zonă de parcare.



Ministrul de externe german venea la sediul ONU din New York, unde Germania prezidează, în aprilie, Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite. Din cauza incidentului, el a fost nevoit să mai rămână la bordul avionului, astfel că nu a mai putut participa la transferul oficial al preşedinţiei Consiliului de Securitate de la Franţa la Germania. Mandatul urma să fie transferat de către ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian omologului său german după ce ţara sa s-a aflat la conducerea Consiliului de Securitate în luna martie, prin rotaţie.



De luni de zile, flota guvernamentală germană trece printr-o serie neagră de disfuncţionalităţi care perturbă deplasarea oficialilor de la Berlin.



În afară de cancelarul Angela Merkel, preşedintele Frank-Walter Steinmeier a rămas blocat la sfârşitul lunii ianuarie în Etiopia din cauza unei defecţiuni la un alt Airbus.



De asemenea, ministrul dezvoltării, Gerd Müller, a fost constrâns să renunţe la o vizită programată în Namibia la începutul acestui an, din cauza unei alte defecţiuni.



La rândul său, Heiko Maas, când se întorcea dintr-o călătorie în Africa de Vest, a rămas blocat în Mali la 1 martie din cauză unor probleme la avionul cu care se deplasa.



Între 2016 şi 2018, au fost efectuate 1743 de zboruri ale guvernului german. Din acest total, 21 au fost anulate sau perturbate din cauza unor probleme tehnice, adică 1,2% din zboruri, a indicat la sfârşitul anului 2018 un purtător de cuvânt al executivului de la Berlin, recunoscând că flota guvernamentală este 'redusă' şi 'relativ veche'.

