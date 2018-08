Contraspionajul rus a "inchis gura" informatorilor americani

Serviciile americane de informatii primesc tot mai putine date de la informatorii lor din Rusia din cauza actiunilor eficiente ale contraspionajului rus, scrie New York Ties, citand surse apropiate situatiei create.

Potrivit publicatiei, multi dintre informatorii CIA si ai altor agentii americane "au tacut" in ultimii doi ani. "Sursele noastre nu cred ca informatorii au fost compromisi sau ucisi. S-a ajuns la concluzia ca, pur si simplu, informatorii au preferat sa intre in umbra din cauza contraspionajului agresiv al Moscovei", in special pe fondul cazului Skripal, sustine NYT.

In opinia interlocutorilor ziarului, problemele aparute sunt, de asemenea, urmare a expulzarii agentilor americani din Moscova, dar si a verificarilor efectuate de Ministerul american al justitiei in privinta anchetei FBI referitoare la presupuselor "legaturi cu Rusia" ale membrilor stafului electoral al presedintelui Donald Trump.

Prin urmare, neavand suficiente date, serviciile speciale "nu pot intelege care sunt intentiile concrete" ale autoritatilor americane in contextul alegerilor pentru Congresul SUA. Totusi, mai exista cateva canale pentru obtinerea de informatii, inclusiv interceptarea convorbirilor telefonice in Rusia, care ofera "un flux de date", noteaza publicatia citata. CIA a refuzat sa comenteze articolul din NYT.

In mai, presedintele Trump a cerut ministerului justitiei sa stabileasca daca FBI a intervenit in campania lui electorala. Potrivit presei, informatorul secret al FBI in ancheta privind "legaturile cu Rusia" ale echipei lui Trump a fost Stefan Halper, fost agent CIA.