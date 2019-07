Siria: Vizita unui înalt responsabil militar american în zona kurdă

Şeful comandamentului central american responsabil cu operaţiunile în Orientul Mijlociu, generalul Kenneth McKenzie, a efectuat luni o vizită în nord-estul Siriei aflată sub control kurd, pentru prima dată de la preluarea funcţiei, relatează France Presse.



McKenzie a fost numit la sfârşitul lunii martie în fruntea Centcom, în locul generalului Joseph Votel.



În martie, Forţele Democratice Siriene (FDS), dominate de combatanţi kurzi şi sprijinite de o coaliţie internaţională condusă de Statele Unite, au proclamat victoria împotriva grupării Stat Islamic (SI), după cucerirea unei ultime redute a jihadiştilor în estul Siriei.



Aproximativ o mie de bărbaţi străini suspectaţi de activităţi jihadiste sunt deţinuţi de FDS. Circa 12.000 de femei şi copii non-sirieni, apropiaţi jihadiştilor, sunt ţinuţi în tabere în condiţii "apocaliptice", potrivit Crucii Roşii.



Pe website, FDS au anunţat că liderul lor Mazloum Abdi - cunoscut sub numele de război Kobani - a discutat cu McKenzie "problemele taberelor şi prizonierilor Daesh deţinuţi de FDS", folosind un acronim arab pentru SI.



Discuţiile s-au purtat de asemenea în legătură cu "planuri de acţiune şi de coordonare" comune pentru "a continua vânătoarea de terorişti ai Daesh", au adăugat FDS.



Jihadiştii SI, acum împrăştiaţi în deşertul care se întinde din centrul Siriei până la graniţa cu Irakul, continuă să lanseze atacuri.



Purtătorul de cuvânt al FDS, Mustafa Bali, a postat fotografii pe Twitter arătându-i pe cei doi responsabili însoţiţi de emisarul american al coaliţiei internaţionale anti-SI, William Roebuck.



Reuniunea a avut loc în regiunea Kobane, la graniţa cu Turcia, unde forţele kurde au luptat împotriva SI în ianuarie 2015, a declarat Bali.



Confruntându-se cu reticenţa ţărilor occidentale de a-şi repatria cetăţenii suspectaţi de legături cu SI, forţele kurde au cerut recent înfiinţarea unui tribunal internaţional pentru a judeca aceste persoane la faţa locului.



Preşedintele american Donald Trump a anunţat la sfârşitul anului 2018 retragerea majorităţii celor 2.000 de soldaţi desfăşuraţi în Siria, înainte de a retracta şi evoca o retragere treptată.



Acest anunţ a provocat temeri printre kurzii care se tem de o ofensivă turcă împotriva regiunilor aflate sub controlul lor.

