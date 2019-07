Situaţia de la Chişinău, dezbătută în Parlamentul European

O dezbaterde privind situaţia din Republica Moldova a avut loc în noaptea de marţi spre miercuri în Parlamentul European, reunit în plen la Strasbourg, deputaţii europeni apreciind faptul că la Chişinău a fost instalat un guvern care şi-a asumat lupta împotriva corupţiei şi depolitizarea instituţiilor de stat, informează Radio Chişinău.



Şefa diplomaţiei de la Bruxelles, Federica Mogherini, a spus că se pregătesc măsuri concrete pentru a susţine Republica Moldova, referindu-se inclusiv la deblocarea asistenţei macro-financiare.



'Poporul Republicii Moldova a cerut reforme, a cerut o schimbare. Uniunea Europeană a urmărit situaţia din ultimele luni şi ani. Ne bucurăm că Republica Moldova are acum un guvern hotărât să lupte cu corupţia şi să reformeze ţara', a afirmat Mogherini, amintind că 'acum un an situaţia era realmente critică: alegerile pentru funcţia de primar al Chişinăului fuseseră anulate printr-o decizie dubioasă'.



'Acesta a fost un moment dificil în relaţia noastră cu Republica Moldova. A trebuit să luăm decizii neplăcute, dar necesare, când am suspendat asistenţa macro-financiară pentru că Republica Moldova nu-şi îndeplinea propriile angajamente. Am fost uşuraţi când noul guvern a început să funcţioneze şi când criza constituţională s-a rezolvat într-un mod clar şi paşnic. Contactele cu noii omologi de la Chişinău au fost foarte intense. Pregătim măsuri concrete ca să susţinem Republica Moldova pe baza reformelor prevăzute în Acordul de asociere şi asta ar însemna şi deblocarea asistenţei macro-financiare', a afirmat şefa diplomaţiei europene.



În cadrul dezbaterilor, eurodeputaţii şi-au exprimat susţinerea pentru Chişinău, aşteptând implementarea reformelor democratice.



Europarlamentarul român Traian Băsescu a cerut în plenul Parlamentului European ca Republicii Moldova să i se ofere o perspectivă europeană.



'Moldova e o ţară aflată în zona gri şi niciun politician nu poate spune românilor din Republica Moldova care e viitorul acestei ţări, aflată între Ucraina, Transnistria, controlată de Rusia, şi frontiera Uniunii Europene. Daţi perspectivă europeană Republicii Moldova, altfel va rămâne aşa cum este o lungă perioadă de timp', i-a îndemnat Traian Băsescu pe oficialii UE.



Parlamentarii europeni au anunţat că următorul Consiliu de Asociere UE-Republica Moldova va avea loc în toamnă, menţionează canalul media citat.

