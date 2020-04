Societe Generale raportează pierderi de 326 milioane de euro în primele trei luni ale anului 2020

Grupul francez Societe Generale a raportat pierderi trimestriale și va face reduceri de costuri semnificative în acest an, în urma majorării provizioanelor pentru creditele neperformante, transmite Reuters.



A treia mare bancă franceză, după BNP Paribas şi Crédit Agricole SA, transmite scăderea veniturilor în primul trimestru din acest an cu 16,5%, la 5,17 miliarde de euro, iar pierderile nete s-au ridicat la 326 milioane de euro, faţă de un profit de 686 milioane de euro în urmă cu un an. Profitul net de bază a scăzut cu 90,8%, la 98 milioane de euro.



Provizioanele pentru creditele neperformante au urcat la 820 de milioane de euro în primele trei luni din 2020, de la 264 milioane de euro în urmă cu un an, parțial din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus.



Banca a anunţat reduceri suplimentare de costuri între 600 şi 700 milioane de euro în acest an.



Directorul general Frederic Oudea a declarat că banca este încrezătoare în robusteţea capitalului său şi a profilului de risc.



Societe Generale este unul dintre marile grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajaţi şi 32 de milioane de clienţi în întreaga lume. În România, BRD-Groupe Societe Generale este cea de-a treia bancă după totalul activelor.