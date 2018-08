Șopârle sud-americane amenință sudul Statelor Unite

Un grup de şopârle sud-americane, care sunt foarte vorace şi pot să ajungă până la lungimi de 1,2 metri, au înfiinţat două colonii în zone sălbatice din Florida, după ce au ajuns în Statele Unite în calitate de animale de companie, şi ar putea să invadeze statele din sudul acestei ţări, potrivit unui studiu publicat recent, informează Reuters.



Şopârlele Tegu, care trăiesc în prezent în două colonii de mari dimensiuni în Florida, ar putea să îşi extindă teritoriul din Carolina de Nord şi până în regiunile centrale ale statului american Texas, precizează autorii unui raport ştiinţific publicat în luna iulie pe site-ul revistei Nature.



"Sunt şopârle vorace, omnivore, care pot să trăiască într-o varietate de habitate, însă nu putem să ştim ce se va întâmpla şi cât de intensă va fi invazia lor până când nu vom cunoaşte efectele ce se vor abate asupra noastră", a declarat Lee Fitzgerald, profesor la Universitatea Texas A&M şi curator al Biodiversity Research and Teaching Collections.



Profesorul Fitzgerald, coautor al studiului, a declarat într-un interviu apărut în această săptămână că şopârlele Tegu vor avea nevoie de mai mulţi ani pentru a invada aceste teritorii, însă noi zone sălbatice din Statele Unite ar putea să devină habitate ale acestor vieţuitoare întrucât tot mai multe şopârle evadează din adăposturi pentru animale sau sunt abandonate în natură de proprietarii lor.



În prezent nu există o estimare a populaţiei de şopârle Tegu care trăiesc în sălbăticie în Statele Unite. În America de Sud, aceste şopârle de mari dimensiuni trăiesc la est de lanţul Munţilor Anzi şi includ specii precum Tupinambis merianae.



Înzestrate cu fălci şi cozi puternice, pe care pot să le utilizeze pe ca nişte arme, şopârlele stabilite în Florida devorează ouăle aligatorilor americani şi ale păsărilor care cuibăresc pe sol, potrivit experţilor. Aceste animale se hrănesc şi cu insecte, fructe şi chiar păsări vii.



Proprietarii de şopârle Tegu spun că aceste animale de companie sunt şopârle mari, calme şi ocazional pline de afecţiune, cărora le place să stea la soare şi nu sunt prea pretenţioase în privinţa alimentaţiei. Ele pot fi însă uneori şi foarte "ţâfnoase" şi dificil de manevrat.



În Florida, populaţiile de şopârle Tegu aflate în sălbăticie trăiesc în două districte, Miami-Dade şi Hillsborough, însă astfel de şopârle au fost văzute deja şi în alte regiuni din acelaşi stat american, potrivit experţilor de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.



Pe proprietăţi private, vânătorii din Florida au voie să ucidă şopârle Tegu, însă doar dacă fac acest lucru dând dovadă de umanitate. Pe terenurile care aparţin statului american, autorităţile încearcă să captureze şopârlele cu ajutorul unor capcane.

