Spania redeschide gradual turismul începând cu 1 iulie

Spania va redeschide gradual turismul în această vară, începând cu țările europene, doar în zonele unde coronavirusul este sub control, a declarat pentru Reuters ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya.

Turismul în Spania, a doua cea mai vizitată țară din lume, după Franța, este crucial pentru economie, în condițiile în care contribuie cu 12% la Produsul Intern Brut. Astfel, autoritățile vor fi prudente când vor începe să primească turiști, începând cu 1 iulie.

„În acest an 2020, extrem de atipic, nu ne vom comporta ca de obicei. Este vorba de sănătate. Trebuie să ne asigurăm că nu vom importa cazuri deoarece încercăm să ţinem sub control cazurile pe care le avem în ţară. Este o gestionare foarte prudentă din partea noastră, pentru a ne asigura că situaţia este sub control", a explicat Gonzalez Laya.

De asemenea, oficialul spaniel a declarat că urmează să fie decise alte aspecte care țin de criteriile pe baza cărora persoanele vor putea călători, cât și a locurilor care vor putea fi vizitate.