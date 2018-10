Spania renunță la „taxa pe soare” pentru a reduce prețurile la electricitate

Spania a adoptat vineri o serie de măsuri destinate reducerii facturilor la electricitate, care se numără printre cele mai ridicate din Europa şi sunt criticate pentru că afectează competitivitatea companiilor şi puterea de cumpărare a cumpărătorilor, informează Reuters.



Guvernul de la Madrid va anula o taxă controversată pe instalaţiile fotovoltaice care afectează gospodăriile şi micile firme, a anunţat ministrul spaniol al Energiei şi Mediului, Teresa Ribera, ceea ce înseamnă că va fi mai uşor pentru consumatori să îşi instaleze panouri fotovoltaice pentru folosul propriu.



"În sfârşit, ţara noastră a pus capăt unei mari absurdităţi, criticată de majoritatea observatorilor internaţionali, care este "taxa pe soare". Un indicator cheie arată o întârziere înregistrată de Spania în acest domeniu în condiţiile în care o ţară cu soare abundent are doar 1.000 de instalaţii de acest tip comparativ cu peste un milion în Germania", a spus Teresa Ribera.



"Taxa pe soare" se aplică doar instalaţiilor fotovoltaice care produc peste 10 kW şi care sunt conectate la reţeaua naţională.



În luna iunie a acestui an, când a detronat precedentul guvern conservator, premierul spaniol Pedro Sanchez a decis să reunească într-un singur minister portofoliile energiei şi mediului, pentru a sublinia hotărârea guvernului său în domeniul mediului înconjurător.



Anterior, în anul 2013, precedentul guvern conservator de la Madrid a redus subvenţiile pentru energiile regenerabile în ideea de a aborda problema unor datorii de 28 de miliarde de euro acumulate timp de mai mulţi ani în care reglementările au menţinut preţurile la electricitate sub nivelul costurilor. În reforma din 2013 a fost inclusă şi aşa-numită "taxă pe soare", care i-a vizat pe consumatorii care au dorit să profite de scăderea preţurilor la panourile solare.



Printre modificările adoptate vineri într-un act normativ se numără şi suspendarea timp de şase luni a unei taxe de 7% pentru producţia de electricitate pe care companiile de utilităţi au transferat-o în mare parte asupra consumatorilor. Împreună cu suspendarea unei alte taxe pentru utilizarea de hidrocarburi în scopul producţiei de electricitate, toate aceste modificări ar urma să conducă la diminuarea, cu aproximativ 4%, a facturilor de electricitate, a estimat Teresa Ribera. "Este o măsură de sprijin, care ne va da şase luni în care să putem lucra la măsuri structurale" a subliniat ministrul spaniol al Energiei şi Mediului.



Potrivit datelor Eurostat, consumatorii spanioli plătesc printre cele mai mari preţuri la electricitate din Uniunea Europeană.

