Statele Unite se pregătesc de un sfârşit de săptămână canicular, cu temperaturi ce ar putea depăşi 38 de grade Celsius în oraşe precum New York şi Washington, relatează sâmbătă AFP.



Aproape 150 de milioane de persoane sunt afectate de acest val de căldură care se va întinde din regiunea Mid West până pe coasta Atlanticului, a avertizat vineri Serviciul Naţional de Meteorologie al Statelor Unite.



Alerte de caniculă au fost de asemenea lansate în multe regiuni din estul Canadei.



În oraşul New York au fost deschise 500 de centre pentru ca locuitorii să se poată răcori.



"Ziua de sâmbăta va fi într-adevăr foarte dificilă şi această situaţie va dura până duminică", a avertizat primarul oraşului New York, Bill de Blasio.



"Ai grijă de tine, nu te expune la căldură dacă nu este necesar...Este serios", a adăugat el.



Iunie 2019 a fost cea mai fierbinte lună iunie înregistrată vreodată, din cauza unui val de căldură excepţional care a afectat Europa, potrivit datelor furnizate de serviciul european Copernicus privind schimbările climatice.



Temperaturile au crescut la începutul lunii iulie în statul Alaska, unde termometrele au înregistrat valori de peste 32 de grade Celsius la Anchorage, un record istoric de temperatură pentru acest oraş din Alaska.



Potrivit meteorologilor, temperatura maximă medie înregistrată într-o zi de 4 iulie la Anchorage este de 18,3 grade Celsius.



Potrivit oamenilor de ştiinţă, încălzirea globală este de două ori mai rapidă în Alaska decât media globală.

