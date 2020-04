Studiile pentru refacerea catedralei Notre Dame, abia au început

antena3

La un an de la incendiul devastator care a distrus în mare măsură Catedrala Notre Dame, studiile pentru reconstruirea monumentului etalon al Franței sunt abia la început. Șeful ordinului arhitecților francezi a prezentat într-un interviu pentru publicația La Tribune,complexitatea acestor studii care trebuie să plece de la analiza structurii rămase după incendiu. Piatra care este materialul de bază al construcției a fost supusă la temperaturi înalte și a suferit modificări în structură, care trebuie atent analizate.Președintele Macron a anunțat după incendiul de acum un an, că în cinci ani Catedrala va fi refăcută. Șeful ordinului arhitecților precizează că acest termen este o țintă , dar după primul an nu sunt terminate studiile de bază și nu există o soluție constructivă pentru turnul din lemn și structura acoperișului care au ars integral.