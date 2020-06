Studiu: Pandemia de COVID-19 a crescut puterea Chinei și a scăzut influența Statelor Unite

Tot mai mulți occidentali consideră că influența Chinei a crescut din cauza pandemiei de coronavirus, în timp ce puterea SUA este în scădere, arată un studiu publicat de AFP.



Sondajul a fost realizat în rândul germanilor, francezilor şi americanilor de think tank-ul transatlantic Fondul German Marshall al SUA (German Marshall Fund of the United States).

Mai mult de 25% dintre francezii intervievaţi în luna mai, consideră China cea mai influentă țară din lume, faţă de numai 13% în luna ianuarie. Tendinţa este similară în Germania, unde procentul a crescut la 20% în mai, față de 12% în ianuarie. În același timp, 14% din americani consideră acest lucru, față de doar 6% în ianuarie.



În cele trei ţări, SUA este considerată cea mai influenă țară de pe planetă, însă procentul celor care cred acest lucru este în scădere.



'Înainte de criză, influenţa chineză în lume era un fel de idee abstractă. Când te gândeşti la dependenţa de China pentru măşti sau echipamente medicale de exemplu, totul devine foarte concret', a declarat Martin Quencez, adjunct al biroului din Paris al fondului.



Germanii și francezii şi-au exprimat speranţa ca guvernele lor să manifeste mai multă severitate faţă de Beijing în materie de schimbări climatice, drepturile omului şi securitate cibernetică.



În această privinţă, cifrele sunt mai scăzute în SUA, posibil din cauza liniei dure adoptate de administraţia Donald Trump, care împinge Europa să procedeze în acelaşi fel.



Tensiunile puternice între SUA şi China, pe fondul războiului comercial, s-au intensificat din cauza pandemiei.

Influența Marii Britanii

Studiul mai relevă faptul că 53% dintre americani consideră Marea Britanie cea mai influentă țară din Europa, în contradicție cu doar 8% dintre germani și 6% dintre francezi.



Ancheta a fost realizată împreună cu Fundaţia Bertelsmann din Germania şi Institutul Montaigne din Paris, pe un eşantion de 1.000 de persoane din fiecare ţară, desfășurat în perioada 9 - 22 ianuarie şi 11 - 19 mai.