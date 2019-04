SUA ar putea impune noi sancțiuni la adresa Iranului

Executivul american ia în calcul adoptarea de sancţiuni împotriva Iranului care să vizeze noi domenii ale economiei, a declarat luni un înalt oficial al administraţiei Trump sub condiţia anonimatului, transmite Reuters.



Intenţia administraţiei americane vizează impunerea de noi sancţiuni în jurul datei care marchează, în luna mai, un an de la anunţul preşedintelui Trump referitor la retragerea SUA din pactul nuclear semnat în 2015 de Iran şi mai multe puteri internaţionale.



"Vrem doar să continuăm efectul descurajator" a afirmat oficialul american.



El a precizat că se "doreşte ca mediul de afaceri să continue să gândească că este o idee proastă în acest moment să faci afaceri cu Iranul". Deşi pregătirea noilor sancţiuni necesită timp, Departamentul Trezoreriei lucrează la ele şi se speră adoptarea lor în următoarele săptămâni.



Unul din instrumentele deja utilizate vizează sancţiunile asupra importurilor de petrol din Iran. SUA au acordat derogări unui număr de opt companii iraniene exportatoare de petrol, dar Washingtonul îşi poate schimba poziţia în raport cu derogările acordate. Oficialul a declarat că SUA au capacitatea de a nu mai acorda niciuna din aceste derogări. "Cred că spre asta ne îndreptăm", a indicat el.



Reducerea derogărilor ar limita exporturile de petrol ale Iranului, al patrulea cel mai mare producător din OPEC. Unul din obiectivele SUA urmăreşte reducerea la zero a exporturile de petrol iraniene. Oficialul american a precizat că acest obiectiv rămâne valabil.



Acordul din care preşedintele Trump a anunţat retragerea SUA, convenit în 2015 de Iran, pe de o parte, şi de SUA, Franţa, Marea Britanie, Germania, Rusia şi China, de cealaltă parte, urmărea să împiedice autorităţile de la Teheran să producă arme nucleare în schimbul ridicării sancţiunilor economice care au afectat puternic economia statului din Orientul Mijlociu.

