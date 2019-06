SUA au început să perceapă tarife mai mari pentru produsele chineze

Administraţia vamală americană a început să perceapă tarife mai mari, de 25%, pentru multe produse chineze care au ajuns sâmbătă dimineaţa în porturile americane, o decizie care intensifică războiul comercial între primele două economii ale lumii şi a declanşat măsuri retaliatorii din partea Beijingului, transmite Reuters.



Luna trecută preşedintele SUA, Donald Trump a anunţat impunerea unor tarife vamale suplimentare pentru o listă de produse chineze în valoare de 200 de miliarde dolari, însă a oferit o perioadă de graţie pentru navele care au plecat din China spre SUA înaintea datei de 10 mai, produse care urmau să beneficieze de tarife de 10%. În data de 15 mai, biroul reprezentantului pentru Comerţ al SUA a dat publicităţii un comunicat potrivit căruia termenul limită pentru bunurile care ajung în SUA era stabilit pentru 1 iunie, dată după care Administraţia vamală americană urma să perceapă tarife de 25% în porturile americane. Acest termen limită a expirat sâmbătă la ora 12:01 a.m. EDT.



Tarifele majorate afectează o gamă largă de produse de consum şi componente intermediare provenite din China, inclusiv modemuri şi routere de Internet, circuite imprimate, mobilă, aspiratoare şi corpuri de iluminat.



Tot sâmbătă, China a introdus tarife vamale suplimentare pentru produse americane în valoare de 60 de miliarde dolari, ca reacţie la decizia SUA de a majora tarifele vamale pentru produsele chineze. Ministerul chinez de Finanţe a informat în data de 13 mai că, începând cu data de 1 iunie 2019, vor fi impuse tarife vamale suplimentare variind între 5% şi 25% pentru un număr de 5.140 de produse americane. Noile măsuri ale Beijingului vizează în special produsele cosmetice, articolele de bucătărie sau sport, dar şi prezervativele sau jucăriile, care vor fi taxate suplimentar cu 25%.



Primele două economii ale lumii nu au programate noi discuţii comerciale după ce ultima rundă de negocieri s-a încheiat fără rezultat în data de 10 mai. Însă retorica s-a intensificat după ce Washingtonul a pus compania chineză Huawei Technologies Co Ltd pe o listă neagră care interzice practic grupului chinez să facă afaceri cu companiile americane. În replică, aautorităţile de la Beijing au anunţat vineri că vor pune la punct o listă neagră a companiilor străine "nesigure".



Analiştii se întreabă acum până unde ar putea duce acest război comercial? Un fost vice-ministru al Comerţului a avertizat că există pericolul unui război comercial care ar putea dura "peste 30 de ani şi chiar 50 de ani". Beijingul a lăsat să se înţeleagă zilele trecute că ar putea limita exporturile de metale rare, indispensabile pentru numeroase Industrii de vârf din SUA. Oprirea exporturilor de metale rare spre SUA ar putea da Beijingului un atu suplimentar în cursul negocierilor comerciale, deoarece China furnizează SUA aproximativ 80% din necesarul de metale rare.

AGERPRES