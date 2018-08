SUA au reactivat Flota a 2-a pentru a stavili Rusia

Statele Unite au reactiva Flota a 2-a (US Second Fleet) pentru a controla activitatea tot mai intensa a Rusiei in Atlanticul de NOrd, a anuntat publicatia oficiala a Pentagonului, Stars and Stripes. Ceremonia organizata cu acest prilej s-a desfasurat vineri, la bordul portavionului USS George H.W. Bush.

Comanda Flotei a 2-a a fost incredintata viceamiralului Andrew Lewis. "Controlul nostru maritim, demonstratia noastra de forta - doua elemente de importanta vitala ale securitatii nationale - sunt puse la indoiala de doua puteri, si anume Rusia si China", a declarat amirarul Christopher Grady.

US Second Fleet a fost dezactivata in 2011 in scopul reducerii cheltuielilor. Planul de reactivare a fost anuntat in luna mai a anului curent.