SUA au blocat active ruse de sute de milioane de dolari

Statele Unite au blocat active ruse aflate pe teritoriul american in valoare de sue de milioane de dolari, informeaza agentia RIA Novoti, citand o declaratie a adjunctului ministrului de finante al SUA, Sigal Mandelker, care coordoneaza sanctiunile antiruse.

De asemenea, doi cetateni rusi si o companie din Rusia au fost incrisi pe lista sanctiunilor anticibernetice. In plus, pe lista sanctiunilor in legatura cu Coreea de Nord au fost incluse doua companii ruse si sase nave.

Documentul privind blocarea activelor a aparut inainte de audierea lui Mandelker in legatura cu sanctiunile impotriva Rusiei in comisia senatoriale privind sectorul bancar.