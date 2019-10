SUA: Campanie de marketing de 10 milioane de dolari pentru un nou soi de măr

O varietate de măr, care va ajunge pe rafturile superemarketurilor din SUA la începutul anului viitor, are în spate o campanie de marketing care a costat 10 milioane de dolari. Este vorba despre Cosmic Crisp, iar susținătorii săi sunt convinși de faptul că acesta va deveni un succes mondial. "Stelele s-au aliniat în cazul acestui măr", a declarat, pentru BBC, Kathryn Grandy, directorul de marketing al companiei americane de fructe Proprietary Variety Management (PVM), responsabilă cu lansarea noului soi de mere.

Crisp este o încrucişare între două soiuri de mere care deja există pe piaţă, Honeycrisp şi Enterprise, şi unii îl descriu drept "Sfântul Graal" al merelor. Se spune că este dulce, crocant şi zemos. Dar, mai important decât asta este faptul că poate fi conservat proaspăt timp peste un an, în condiţii de frig.

"Cosmic Crisp îşi menţine calităţile dacă se păstrează la rece, între 10 şi 12 luni", spune Kate Evans, care a condus programul de producere a merelor la Departamentul de Horticultură al Universităţii de Stat din Washington, SUA.



Sute de producători de mere din statul unde a fost creat Crisp au pariat 40 de milioane de dolari pe succesul acestuia.



Istoria acestui soi datează din 1997, când a început programul pentru dedzvoltarea unei noi varietăți de măr pentru a-i ajuta pe producători. Washington era cel mai mare producător de mere din SUA, dar a înregistrat o scădere constantă a vânzărilor celor două soiuri ale sale cele mai răspândite, respectiv Golden Delicious şi Red Delicious. Declinul a fost cazat de faptul că majoritatea consumatorilor preferau alte varietăţi, care îşi păstrau dulceaţa şi prospeţimea mai mult timp, precum Pink Lady şi Royal Gala.



Iniţial cunoscut drept WA 38, Cosmic Crisp are picăţele albe pe coaja roşu închis. Denumirea a fost înregistrată de Universitate. Disponibil pentru prima dată pentru plantare comercială în 2017, producătorii de mere din Washington au auzit atunci vorbindu-se despre cât de bună se presupunea a fi noua varietate de măr. Astfel că cererea pentru Crisp a fost atât de mare încât agricultorii au trebuit să participe la o loterie pentru a putea obţine primele seminţe. Selecţia a fost făcută de un program informatic.

După aceasta, vânzările de seminţe au explodat. În prezent, peste 12 milioane de pomi Crisp cresc în Washington, pe o suprafaţă de 12.000 de acri (circa cinci milioane de hectare).

Cu primele mere deja în rafturile magazinelor, se estimează că schema gigant de plantare, despre care se spune că este cea mai mare şi mai rapidă din istoria mondială a merelor, a costat producătorii în total 30 de milioane de dolari.



Campania de marketing de 10 milioane de dolari include şi publicitate online. În schimbul încrederii, agricultorilor din Washington li s-a dat drept exclusiv pentru cultivarea şi vânzarea acestui so în toată lumea, până în 2027.

Primele mere sunt acum de vânzare în SUA la 5 dolari/454 de grame, mai mult decât triplu faţă de soiurile standard. Pentru fiecare ladă de 18 kilograme vândută, o redevenţă de 4,75% se împarte între Universitatea de stat din Washington şi partenerul său comercial, PVM. Se estimează că vor fi livrate peste 46.000 de lăzi de 18 kilograme înainte de finele anului şi se va ajunge la două milioane în 2020 şi 5,6 milioane în 2021. Mărul are inclusiv un slogan înregistrat" "Imaginaţi-vă posibilităţile".



AGERPRES