SUA dau Londrei un ultimatum fără precedent

Administrația Trump i-a dat premierului britanic un avertisment extrem de dur, cerând Londrei să crească în mod drastic cheltuielile de apărare. În caz contrar, relația specială dintre Statele Unite și Marea Britanie ar urma să se deterioreze serios, iar britanicii ar fi înlocuiți de către francezi în poziția de principali aliați ai americanilor în Europa. Casa Albă e cu ochii pe Londra, să vadă dacă Theresa May își respectă angajamentele.

Șefa guvernului britanic a primit un avertisment dur din partea administrației de la Washington, care i-a cerut să crească semnificativ bugetul pentru apărare. În caz contrar, relația privilegiată dintre Regatul Unit și SUA se va degrada continuu, scrie „Daily Express”, citând un mesaj transmis de secretarul american al Apărării, Jim Mattis, omologului său britanic, Gavin Williamson. Cu două săptămâni în urmă, Mattis i-a scris lui Williamson, precizându-i că premierul Theresa May trebuie să crească urgent cheltuielile militare pentru „a face față unei lumi copleșite de schimbare”. „Sunt îngrijorat că, în prezent, capacitatea voastră de a continua să oferiți o bază militară critică pentru asigurarea unui succes diplomatic se erodează (…) O națiune globală precum Marea Britanie, cu interese și angajamente în întreaga lume, are nevoie de un nivel al cheltuielilor militare peste ceea ce am aștepta de la aliați care au doar interese regionale”, a scris Mattis, citat de „Daily Express”. „Fără un braț armat dinamic, pacea și stabilitatea lumii ar fi în pericol”, a adăugat secretarul american al Apărării, în mesajul trimis la jumătatea lunii iunie omologului său britanic, la numai trei zile după ce Mattis și Williamson s-au întâlnit la Londra. În aceeași scrisoare, șeful armatei americane a dat de înțeles că relația specială dintre SUA și Regatul Unit s-ar putea eroda, dacă Londra nu-și suplimentează fondurile alocate apărării. Mai mult, el a adăugat că SUA și-ar putea întoarce fața spre Franța, care ar deveni principalul aliat al administrației Trump în Europa. Acest scenariu s-ar transforma într-o „umilință majoră” pentru Marea Britanie, remarcă publicația. „Din postura de actori globali, Franța și SUA au ajuns la concluzia că a venit momentul să creștem semnificativ investițiile în apărare. Este în interesul națiunilor noastre ca Regatul Unit să rămână partenerul SUA”, a avertizat, voalat, Jim Mattis.

Presiune pusă pe Theresa May

În același mesaj, Mattis a transmis că președintele Donald Trump urmărește cu „atenție și nerăbdare” progresele realizate de Londra în privința cheltuielilor militare, despre care speră să fie informat cu ocazia summitului NATO de la Bruxelles, din 11 și 12 iulie. Atât Gavin Williamson, cât și numeroși generali britanici i-au cerut Theresei May să crească bugetul anual pentru apărare la 2,5 din PIB. Până acum însă, șefa executivului britanic a refuzat acest lucru, spre nemulțumirea administrației de la Washington.

„Nu sunt în măsură să prioritizez cheltuielile voastre interne, dar sper ca Marea Britanie să ne ofere în curând un plan clar privind bugetul apărării”.

Jim Mattis