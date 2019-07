SUA resping acuzaţia că intenţionează să se retragă din tratatul de interzicere a testelor nucleare

Statele Unite au dezminţit marţi acuzaţia Rusiei că intenţionează să se retragă din tratatul de interzicere a testelor nucleare, transmite Reuters.



Un reprezentant al Moscovei a declarat în cadrul unei conferinţe pentru dezarmare de la Geneva că Washingtonul are în vedere retragerea din Tratatul de Interzicere Totală a Testelor Nucleare (CTBT), sub pretextul că Rusia l-a încălcat deja.



"Se pare că, folosind propaganda din jurul unor false acuzaţii despre respectarea de către Rusia, există încercări de pregătire a opiniei internaţionale pentru o ieşire a SUA din CTBT şi pentru a da apoi din nou vina pentru tot pe Rusia", a spus Andrei Belousov, adjunct al reprezentantului rus la Geneva.



Statele Unite au respins acuzaţia ca pe un act de "propagandă abilă, în stil sovietic".



SUA au semnat, dar nu au ratificat CTBT şi respectă interdicţia privind exploziile nucleare printr-un moratoriu unilateral asupra testelor, pe care administraţia preşedintelui Donald Trump afirmă că îl va aplica în continuare.



Belousov a formulat acuzaţiile cu numai câteva zile înainte de termenul limită din 2 august, când Statele Unite se vor retrage dintr-un alt acord nuclear, cel de interzicere a armelor atomice cu rază medie de acţiune (INF). Washingtonul afirmă că trebuie să dezvolte forţe nucleare intermediare pentru a descuraja Moscova. La rândul său, Rusia susţine că respectă INF şi acuză SUA de orchestrarea retragerii. "Pot spune foarte ferm că acest gen de scamatorie nu va mai funcţiona", a declarat Belousov.



Ambasadorul american Robert Wood a arătat că istoricul încălcării tratatelor de către Rusia reprezintă un model binecunoscut. "Trebuie să reacţionez la genul de propagandă abilă, în stil sovietic, adoptat anterior în această sesiune de colegul nostru rus. Am spus foarte clar că ne vom respecta moratoriul privind testele nucleare", a precizat diplomatul.



SUA şi aliaţii din NATO susţin că, pentru a nu încălca INF, Rusia trebuie să îşi elimine rachetele de croazieră SSC-8, lansate de la sol. Washingtonul consideră că aceste arme nu respectă interdicţia din tratat privind rachetele cu rază de acţiune între 500 şi 5500 de kilometri.



Wood a spus că retragerea SUA din INF pe 2 august depinde exclusiv de Rusia, care însă a arătat clar că nu intenţionează să se conformeze cerinţelor părţii americane. "Nu avem niciun motiv să credem că Rusia se va conforma din nou", a declarat el agenţiei Reuters. Partea rusă "trebuie să decidă dacă vor sau nu să revină la arhitectura actuală de control al armamentului", a insistat reprezentantul Statelor Unite.



Potrivit lui Belousov, Washingtonul urmăreşte o creştere nelimitată a potenţialului strategic, inclusiv a capacităţilor nucleare ofensive şi a componentelor de apărare antirachetă. "Este posibil să ne apropiem de începutul unei noi ere, când toate realizările anterioare privind controlul armamentului şi neproliferarea sunt anulate", a avertizat el. Comportamentul SUA este dificil de cenzurat din cauza sprijinului aliaţilor, a adăugat diplomatul rus.

AGERPRES