SUA se pregatesc sa infrunte Rusia in Atlantic?

In contextul in care, in ultimii ani, marina militara a Rusiei si-a sporit prezenta in partea de nord a Atlanticului, comandantii americani considera necesara o intensificare a activitatii navelor lor de lupta in aceasta regiune, pentru a se pregati, astfel, pentru a eventuala confruntare, scrie publicatia The National Interest.

US Navy este preocupata de faptul ca Rusia isi multiplica activitatile in Atlanticul de Nord, ceea ce reclama o revenire la o "stare de spirit concurentiala", a declarat in acest sens amiralul Adam John Richardson, comandantul marinei militare a Statelor Unite.

Potrivit precizarilor sale, un asemenea nivel de activitate a navelor de lupta ale Rusiei nu a mai fost observat in ultimii 25 de ani. Amiralul a adaugat ca, in regiune, fortele americane se confrunta si cu alta amenintare, aceea a flotei chineze.

In acest context, The National Interest aminteste ca, la preluarea functiilor, in 3 august, viceamiralul Charles A. Richard, noul sef al fortelor americane de submarine, a declarat raspicat ca o confruntare pare inevitabila. "Pregatiti-va de lupta! A fost punctul de vedere al amiralului Tofalo si este si parerea mea. Numai pregatindu-ne de razboi il putem evita", a apreciat el, referindu-se la predecesorul sau.

Publicatia citata mentioneaza ca avertismentele inaltilor responsabili ai armatei americane fac trimitere la Strategia de aparare nationala din 2018, care indeamna US Army sa se opuna unor state precum Rusia si China decat sa lupte impotriva terorismului.