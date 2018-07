SUA și UE sunt de acord, aparent, să îngroape securea războiului comercial

Etienne Ansotte/EU/Etienne Ansotte Jean-Claude Juncker, Donald trump Jean-Claude Juncker, Donald trump

Liderul american, Donald Trump, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au anunțat că sunt de acord să colaboreze pentru a reduce taxele vamale în comerțul transatlantic. Pentru moment, ei au dezamorsat războiul comercial dintre SUA și Europa, izbucnit după impunerea de taxe americane la exporturile europene de oțel și aluminiu. Cei doi au convenit să relanseze relațiile dintre SUA și blocul comunitar.

Relațiile comerciale transatlantice au intrat „într-o nouă fază”, a anunțat președintele Trump de la Casa Albă, după întrevederea avută miercuri cu șeful Executivului UE. „Începem negocierile chiar acum, dar ştim în bună măsură unde vrem să ajungem: tarife zero, bariere netarifare zero şi subvenţii zero pentru bunurile industriale non-auto”, a afirmat Trump, citat de Reuters. Șeful administrației de la Washingon a mai spus că ţara sa va colabora cu UE pentru „reducerea barierelor şi creşterea comerţului cu servicii, produse chimice şi farmaceutice, produse medicale, precum şi soia”. De asemenea, potrivit lui Trump, UE va achiziţiona mai mult gaz petrolier lichefiat din SUA. Liderul de la Casa Albă a promis apoi că va încerca să „rezolve” şi problema tarifelor impuse la exporturile europene de oţel şi aluminiu pe piața din SUA. În luna martie, Trump a anunţat tarife mai mari cu 25% la importurile de oţel şi de 10% la cele de aluminiu.

Conflict înghețat

De cealaltă parte, Jean-Claude Juncker a anunţat că s-a înțeles cu Trump ca UE şi SUA să nu îşi impună reciproc noi tarife în timpul noilor negocieri, după ce Casa Albă amenințase anterior cu extinderea taxelor vamale la autoturismele și piesele de schimb provenite din blocul comunitar. Preşedintele american amenințase cu aplicarea unui tarif de 25% la importurile de automobile, măsură ce ar fi afectat producători europeni importanți, precum BMW şi Volkswagen. Impunerea de taxe americane suplimentare nu a fost singura măsură care a inflamat relațiile dintre UE și SUA. Recentele atacuri ale lui Trump contra Germaniei și statelor din NATO, precum și aparenta apropiere dintre liderul american și Kremlin a dus la tensionarea relațiilor transatlantice.

Nici europenii nu au rămas datori administrației de la Washington. Uniunea Europeană a impus recent tarife suplimentare unor produse americane considerate emblematice, precum motocicletele „Harley Davidson” și tradiționalul „bourbon”, whisky-ul produs în Statele Unite. Producătorii americani de automobile au avertizat deja Casa Albă asupra pagubelor pe care tarifele europenilor le produc afacerilor pe care le au pe bătrânul continent.

Atât guvernele, cât și oficialitățile europene au apreciat înțelegerea dintre Trump și Juncker: Cecilia Malmstrom, comisarul european pentru Comerț, a scris pe Twitter că SUA și UE „au întors o nouă filă”, în relațiile lor comerciale.