SUA: Un bărbat suspectat că plănuia un atentat în Times Square, arestat

Josh Silverman/Twitter

Un bărbat simpatizant al jihadiştilor şi suspectat de plănuirea unui atentat în Times Square din New York, unde intenţiona să folosească o armă, a fost arestat joi şi urmează să fie prezentat vineri unui judecător, relatează AFP.



Potrivit mai multor surse mass-media, suspectul era supravegheat şi a fost arestat în timp ce încerca să cumpere o armă al cărei număr de serie era ilizibil. După ce a discutat, în cadrul unor conversaţii private, despre atacarea unor oameni politici la New York şi Washington, suspectul, originar din Queens, s-ar fi reorientat spre Times Square.



Potrivit mai multor surse din mass-media americane, care citează surse apropiate anchetei, suspectul ar fi acţionat singur şi nu prezenta o ameninţare imediată, dar comportamentul său a justificat totuşi arestarea.



Primul obiectiv turistic din New York, Times Square este în mod constant ţinta unor atacuri sau tentative de atacuri.



În 2017, Richard Rojas a intrat în mulţime cu vehiculul său, omorând o tânără şi rănind alte 22 de persoane. Fost veteran, bărbatul nu avea nicio legătură cu mişcarea jihadistă.



În 2016, trei bărbaţi care plănuiseră să detoneze explozibili în Times Square, precum şi în metroul din New York, au fost arestaţi înainte de a acţiona.

