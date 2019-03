Summitul european, un eșec „inexcuzabil” al Theresei May, consideră vicepreședintele Partidului Democratic Unionist nord-irlandez

Premierul Theresa May nu a reuşit să obţină din partea liderilor europeni nicio schimbare în acordul privind Brexitul, a subliniat vineri vicepreşedintele Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), Nigel Dodds, formaţiunea care le asigură conservatorilor majoritatea în parlamentul britanic, transmite agenţia Reuters.



Într-o declaraţie transmisă după încheierea Consiliului European de primăvară, Nigel Dodds a estimat că acest summit a fost un eşec ''dezamăgitor şi inexcuzabil'' pentru Theresa May, întrucât ea a ratat şansa de a-şi susţine în faţa liderilor europeni propunerile ce ar conduce la un acord acceptabil pentru parlamentarii britanici.



Aceştia din urmă au respins de două ori acordul privind Brexitul, în special din cauza clauzei de ''backstop'', clauza menită să evite reapariţia unei ''frontiere dure'' între cele două Irlande şi acceptată în noiembrie de Theresa May pentru a obţine acordul cu UE, dar care în Regatul Unit a provocat temeri că ar menţine ţara captivă în uniunea vamală europeană dacă Londra şi Bruxelles-ul nu vor ajunge la o înţelegere privind viitoarele lor relaţii.



''Prelegerile prin care prim-ministrul (Theresa May) aruncă vina pe alţii nu pot ascunde răspunderea pe care guvernul ei o poartă pentru incertitudinea din prezent şi pentru respingerea de două ori a acordului ei cu o majoritate covârşitoare'', mai menţionează în aceeaşi declaraţie vicepreşedintele DUP, partid ce are numai 10 deputaţi în Camera Comunelor, dar voturilor lor pot fi decisive la al treilea vot asupra acordului, care se prefigurează pentru săptămâna viitoare.



Acest partid a avertizat joi că nu va susţine acordul privind Brexitul dacă în document nu vor fi introduse ''schimbări obligatorii din punct de vedere legal'' privind clauza de ''backstop'' pentru frontiera nord-irlandeză.



Liderii europeni au propus joi Regatului Unit două opţiuni pentru amânarea Brexit-ului după data prevăzută iniţial, 29 martie. Dacă deputaţii britanici aprobă săptămâna viitoare acordul încheiat în noiembrie, Cei 27 sunt de acord să amâne data Brexit-ului pentru 22 mai. În cazul unei noi respingeri de către parlamentul britanic, liderii europeni vor accepta o amânare până la 12 aprilie 2019, aşteptând ca Regatul Unit să indice calea de urmat înainte de această dată.

AGERPRES