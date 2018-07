Summitul NATO: Dans deasupra unui vulcan incins!

Apropiatul summit NATO de la Bruxelles va fi pentru Europa precum un dans deasupra unui vulcan incandescent, crede jurnalistul publicatiei germane Die Welt, Thomas Straubhaar.

Trump poate aprinde cu usurinta "fitilul butoiului transaltlantic cu praf de pusca", scrie autorul articolului. In ultima instanta, presedintele american nu a facut niciodata un secret din rolul atribuit de el Aliantei Nord-Atlantice: unul mic, ba chiar nici unul. "Faptul ca Europa depinde de SUA din punctul de vedere al politicii de securitate, dar aloca prea putin pentru propria aparare a fost pentru Trump mai rau decat un ghimpe intrat in ochi", apreciaza Straubhaar.

Ziaristul noteaza, printre altele, ca, in timp ce bugetul militar al SUA a atins in 2017 suma de 519 miliarde euro, cel al Europei nu a depasit 208 miliarde, in conditiile in care scutul aerian al NATO, de care beneficiaza in primul rand locuitorii UE este platit in mare parte de contributorii americani.

"In timpul razboiului rece, SUA au urmarit interese geopolitice concrete protejand Europa de agresiunea comunista. Dar dupa destramarea URSS ceva s-a schimbat, iar Europa nu trebuie sa-si faca iluzii. Donald Trump este atras de putere si de concurenta economica, dar nu si de ideologii politice si de intrecerea sistemelor economice", apreciaza jurnalistul german.

"Conflictul din Ucraina este pentru el o chestiune interna a Europei. De aceea, nu va avea mustrari de constiinta daca va avea alta pozitie decat partenerii lui din NATO. Iar faptul ca imediat dupa summit, Trump se va intalni, in 16 iulie, la Helsinki, cu Vladimir Putin, este pentru Europa nu o provocare, ci o amenintare", continua semnatarul materialului din Die Welt.

Trump nu mai vede in Rusia un pericol pentru interesele americane, fapt confirmat de raportul Sipri. Rusii cheltuiesc tot mai putin pentru inarmare, iar de vina este, mai degraba criza economica decat eventuale greseli de strategie. Astfel, anul trecut, Moscova a dispus de un buget militar de 56,4 miliarde euro, adica 4,3% din PIB sau 329 de euro pe cap de locuitor.

Singurul adversar care ar putea crea cu adevarat probleme in competitia pentru putere si suprematie a ramas doar China. Totusi, in confruntarea dintre "America First" si "Made in China, Rusia reprezinta un important factor local de forta. Iar Europa trece pe planul secund, este de parare Straubhaar.

In opinia lui, Europa ar trebuie sa se gandeasca la un plan B - daca nu vor sa mai dea bani pentru aparare, macar sa realizeze ceea trebuia facut de mai mult timp. Si anume, cu cheltuieli cat mai mici sa alcatuiasca o armata a UE, ca o completare la NATO, pentru care SUA isi pierd interesul.