Susţinătorii Brexit-ului încep campania împotriva planului privind ieşirea din UE propus de Theresa May

Susţinătorii Brexit-ului care pledează pentru o ruptură totală de Uniunea Europeană au lansat în Marea Britanie o campanie naţională pentru a încerca s-o forţeze pe şefa guvernului de la Londra, Theresa May, să renunţe la planul ei privind Brexit-ul, transmite marţi agenţia Reuters.



Denumit 'Planul de la Chequers' (după numele reşedinţei de vară a prim-miniştrilor britanici), acest document prezentat de premierul Theresa May în luna iulie are în vedere ca Marea Britanie să menţină la capitolul comerţului cu bunuri relaţii strânse cu UE după ieşirea oficială din blocul comunitar, la 29 martie 2019, propunerile fiind însă mai restrictive la capitolul servicii, capitol care vizează în special centrul financiar londonez.



Dar planul este contestat atât de partizanii unui 'Hard Brexit' (Brexit dur), aceia care doresc o ruptură totală de UE şi dintre care mulţi se regăsesc în rândurile conservatorilor premierului Theresa May, cât şi de aceia care doresc să fie anulat Brexit-ul cu totul sau să se organizeze încă un referendum, ori măcar să se ajungă la un 'Soft Brexit' (Brexit uşor) care să menţină cât mai multe legături între Marea Britanie şi UE după ieşirea efectivă din blocul comunitar.



Mişcarea pro-Brexit 'Leave Means Leave' (a pleca înseamnă a pleca) a publicat în 30 de ziare regionale de pe tot cuprinsul Marii Britanii anunţuri în care descrie propunerile conţinute în planul de la Checkers drept 'aceeaşi poveste, aceeaşi poveste'.



'Am relansat campania Leave şi pentru nimic nu ne vom opri până când nu ne vom asigura că premierul renunţă la (planul de la) Checkers şi aplică Brexit-ul în întregime', a declarat Richard Tice, vicepreşedinte al mişcării 'Leave Means Leave'.



''Leave Means Leave' va vorbi cu cât mai mulţi oameni din ţară pentru ca 'Proiectul Teamă' (al adversarilor Brexit-ului n.r.) să fie desfiinţat, astfel încât beneficiile economice ale Brexit-ului să fie vizibile', a mai spus el.



Fostul lider al partidului britanic antieuropean Ukip, Nigel Farage, a fost numit luna trecută vicepreşedinte 'Leave Means Leave' şi s-a declarat hotărât să încerce cu ajutorul acestei mişcări să relanseze campania pentru o ruptură clară de Uniunea Europeană.



Planul de la Checkers a fost dezaprobat şi de negociatorul-şef al UE în dosarul Brexit-ului, Michel Barnier, care consideră că prin acest plan Marea Britanie ar urmări să obţină 'un fel de piaţă unică a la carte, un fel de abordare 'cherrypicking'', din care să aleagă numai ce îi convine. Aceasta 'ar pune în discuţie înseşi integritatea pieţei noastre unice', aşadar 'este total exclus' ca UE să accepte un asemenea plan, a spus el în mod categoric la Londra la începutul lunii septembrie în faţa comisiei pentru Brexit a Camerei Comunelor.



Totuşi, premierul Theresa May a susţinut luni că alternativa la planul de la Checkers este ieşirea din UE fără niciun acord. AGERPRES