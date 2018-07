Sute de femei arestate în Afghanistan pentru că au picat testul viriginităţii

Într-o închisoare din Balkh, Afghanistan, peste 200 de fete şi femei sunt închise în celule murdare. Multe dintre ele se află acolo de luni de zile, altele chiar de mai mult de un an. Când sunt, în cele din urmă, eliberate, acestea au de-a face cu un viitor definit de ruşine, excludere şi sărăcie, scrie The Guardian.

Crima lor este aceea că au picat un test de virginitatea făcut de un profesionist în sănătate, în cadrul unei clinici sau unui spital.

În urma presiunii în creştere a organizaţiilor pentru drepturile omului, preşedintele afghan, Ashraf Ghani, a promis, anul trecut, că testele pentru virginitate vor fi interzise. Cu toate acestea, astfel de teste încă sunt practicate, iar consecinţele pentru fetele sau femeile care nu le trec sunt imediate şi catastrofale.

“Am fost în interiorul unei închisori din provincia Balkh, iar majoritatea celor care au picat testul de virginitate şi sunt închise au între 13 şi 21 de ani", a spus directorul Marie Stopes International din Afghanistan, Farhad Javid.

“Ceea ce am văzut acolo a fost foarte deranjat, condiţiile erau foarte rele, peste 12 de tinere fete în fiecare mică celulă. Şi chiar dacă acestea trebuiau să stea acolo doar pentru trei luni, multe sunt ţinute acolo pentru un an sau pentru un an jumătate. Când ies afară, familiile lor le reneagă; sunt într-o situaţie foarte precară”, a mai spus acesta.

După o lungă luptă, Marie Stopes Afghanistan, alături de o coaliţie pentru societatea civilă şi de lideri religioşi, cred că progresul a fost asigurat printr-o politică oficială a sănătăţii publice, care va pune punct practicii. Cu fonduri din partea guvernului suedez, organizaţia va lucra cu doctori şi asistente pentru a se asigura că toată lume înţelege nouă politică.

Testele de virginitate au fost interzise în 2016, însă poliţia a continuat să ridice fete şi femei pe care le suspecta că au întreţinut relaţii sexuale înainte de căsătorie şi le ducea la spitale sau clinici unde erau forţa să facă acest test.