Sute de monede romane, găsite în subsolul unui teatru

Arheologii studiază o comoară preţioasă compusă din monede romane, care a fost descoperită pe locul unui fost teatru din nordul Italiei, notează CNN.

Sutele de monede datează din timpul Imperiului Roman şi au fost găsite într-un borcan aflat în subsolul Teatrului Cressoni, din Como.

“Încă nu ştim în detaliu semnificaţia istorică şi culturală a descoperirii”, a spus ministrul Culturii, Alberto Bonisoli, într-un comunicat de presă. “Dar zona este o adevărată comoară pentru arheologia noastră. O descoperire care mă umple de mândrie.”

Monedele au fost descoperite săptămâna trecută şi au fost trimise către laboratorul de restaurare Mibac, unde arheologii le vor examina.

