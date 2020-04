Sute de români în carantină medicală în Germania după ce au fost confirmați cu coronavirus

Două locuri din Germania în care lucrează sute de români au devenit focare de coronavirus. Este vorba despre un abator și despre o fermă .

Din primele informații, se pare că 300 de persoane din abator sunt deja în izolare după ce au fost detectate cu coronavirus.

Adrian Ursu a declarat că este vorba despre 300 de persoane confirmate cu coronavirus dintr-un total de 500 de angajați ai abatorului. Abatorul aparține unuia dintre cei mai mari procesatori de carne din Germania.

”300 dintre ei sunt în carantină de tip medical, în spații special amenajate unde sunt sub asistență medicală zilnică, ceilalți 200 sunt în izolare de serviciu, respectiv sunt duși în fiecare zi la locul de muncă, sub supraveghere și sunt aduși seara la domiciliile lor unde sunt obligați să rămână sub izolare”, a declarat realizatorul.

