Tânărul care acuză o actriţă că l-a agresat sexual rupe tăcerea

Actorul Jimmy Bennett, care o acuză pe Asia Argento că l-ar fi agresat sexual în 2013, a declarat miercuri că a rămas tăcut de "ruşine şi frica" de a vorbi în mod public, informează AFP.



"Nu am spus nimic în ultimele zile sau ore, pentru că mi-era ruşine şi frică de a fi prins în dezbaterea publică", a scris actorul şi muzicianul rock în vârstă de 22 de ani într-o declaraţie postată miercuri pe contul său de Instagram.



"Nu am vorbit public despre această poveste la început, pentru că am ales să o fac privat cu persoana care mi-a făcut rău", a explicat el.



"Eram minor atunci (...) Am crezut că o astfel de situaţie, pentru un bărbat, în societatea noastră, ar fi stigmatizată. Nu credeam că oamenii ar înţelege ce s-a întâmplat din punctul de vedere al unui adolescent", a explicat el.



Însă "trauma a reapărut" după ce actriţa italiană - pe care nu o numeşte niciodată în declaraţia sa - s-a prezentat drept o victimă a lui Harvey Weinstein, a subliniat el.



Aceste prime declaraţii publice ale lui Jimmy Bennett vin după ce Asia Argento a negat marţi că a avut vreodată o relaţie sexuală cu Bennett.



Acuzaţiile actorului, cu 20 de ani mai tânăr decât Argento, au făcute publice duminică de New York Times, plecând de la documente trimise publicaţiei de către o sursă anonimă.



Potrivit acestor documente, actriţa l-a agresat sexual pe Bennett atunci când acesta avea 17 ani, într-o cameră de hotel din California, apoi a încercat să muşamalizeze cazul, plătindu-i 380.000 de dolari.



Deşi Asia Argento a negat că a întreţinut relaţii sexuale cu Bennett, ea recunoaşte că i-a oferit tânărului bani, însă susţine că a făcut acest gest motivată de prietenie şi doar pentru a-l ajuta să facă faţă dificultăţilor financiare.



Acuzaţiile împotriva actriţei au pus într-o situaţie dificilă mişcarea #MeToo, în Argento era dintre cele mai importante figuri.



În octombrie, actriţa a fost una dintre primele care l-au acuzat pe Harvey Weinstein, susţinând că producătorul a violat-o în 1997.

AGERPRES