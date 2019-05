Tensiuni în Kosovo. Doi angajaţi ai ONU, arestaţi şi răniţi: Preşedintele Serbiei plasează armata în stare de luptă

Misiunea ONU în Kosovo (UNMIK) a denunţat marţi arestarea de către poliţia kosovară a doi dintre angajaţii săi, care au fost răniţi în cursul unei operaţiuni marcate de violenţe în zonele cu populaţie majoritar sârbă, informează France Presse.



"UNMIK urmăreşte cu mare îngrijorare evoluţiile în nordul Kosovo, între care arestarea a doi angajaţi ai ONU în timp ce îşi exercitau atribuţiile", potrivit unui comunicat. "Cei doi funcţionari au fost conduşi la spital pentru tratarea rănilor suferite", a adăugat UNMIK, fără alte detalii.



La rândul său, Moscova a declarat că unul dintre cetăţenii săi care lucrează pentru ONU şi dispune de imunitate diplomatică a fost arestat, cerând eliberarea sa "imediată".



El a fost arestat "deşi se bucura de imunitate diplomatică", a denunţat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova. "Noi considerăm că acest act scandalos este o altă manifestare a liniei provocatoare" a liderilor din Kosovo, afirmă ea într-un comunicat.



În cursul după-amiezii, UNMIC a anunţat autorităţile de la Moscova că angajatul ONU, Mihail Krasnoşciokov, a fost eliberat de către poliţia kosovară, conform publicaţiei Vzgliad.



Rusia este principalul susţinător al Serbiei, care respinge independenţa Kosovo, fosta sa provincie din sudul ţării, care şi-a autoproclamat independenţa în 2008.



Preşedintele kosovar Hashim Thaçi a afirmat că "sub acoperirea diplomatică", rezidentul rus "împiedica acţiunea poliţiei din Kosovo" care efectua o operaţiune împotriva criminalităţii organizate.



Reprezentantul ONU în Kosovo, Zahir Tanin, a avertizat că "orice prejudiciu adus angajaţilor ONU va antrena riposte diplomatice şi legale internaţionale la cel mai înalt nivel".



Autorităţile din Kosovo au afirmat că această operaţiune poliţienească viza "crima organizată". Ea a provocat incidente în sectoarele cu populaţie majoritar sârbă. Autorităţile kosovare au evocat o "rezistenţă armată" opusă poliţiei sale de către o parte din populaţia sârbă.



"Noi vom proteja poporul în cazul în care ordinea constituţională este încălcată şi sârbii din nordul Kosovo sunt atacaţi", a spus preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, în parlament marţi, potrivit Tanjug.



El a declarat că, în calitate de comandant şef, a ordonat pregătirea de luptă pentru unităţile armatei sârbe la ora 06:29.



"Dacă ordinea (constituţională) şi vieţile populaţiei din nordul Kosovo-Metohija sunt ameninţate, armata noastră ne va proteja poporul", a reiterat Vucic în acelaşi discurs rostit în faţa deputaţilor.



Toate unităţile poliţiei speciale sunt de asemenea în alertă şi Serbia nu va ascunde nimic nimănui, a mai spus el.



Suntem conştienţi de consecinţe grave şi oribile, iar Belgradul va continua să lucreze pentru menţinerea păcii şi stabilităţii, a mai spus el.



Preşedintele Vucic a indicat că forţele poliţiei speciale din Kosovo au arestat 23 de sârbi şi bosniaci - cei mai mulţi ofiţeri în poliţia din Kosovo - în nordul provinciei Kosovo-Metohija- marţi, în cursul dimineţii.



Aceasta este o tentativă de a incrimina poporul nostru, care este mai perturbat acum decât a fost vreodată, a spus Aleksandar Vucic în parlamentul sârb.



În această zi, 73 de vehicule ale forţelor speciale din Kosovo- dintre care cele mai multe sunt blindate - au efectuat un raid în Kosovo-Metohija şi alte 50 de vehicule aşteaptă la sud de Mitrovica, în timp ce 15 vehicule se află în municipiul Srbica, iar alte opt au fost trimise spre municipiul Zubin Potok.



Până în prezent, 23 de sârbi şi bosniaci au fost arestaţi pe teritoriul a trei municipii - Kosovska Mitrovica, Leposavic şi Zubin Potok.



Belgradul ştia că aceasta se va întâmpla, iar publicul sârb şi internaţional, precum şi reprezentanţii UE au fost informaţi încă din 17 mai că autorităţile albaneze din Kosovo pregătesc arestarea a zeci de persoane în nordul Kosovo-Metohija sub pretextul luptei împotriva crimei organizate şi a corupţiei, a spus şeful statului sârb, citat de Tanjug.



Potrivit preşedintelui sârb, situaţia în Zubin Potok rămâne foarte dificilă pentru că sârbi neînarmaţi se opun grupărilor extremiste ale etnicilor albanezi îmbrăcaţi în uniformă.



"Primele confruntări au avut loc la Varaje, unde forţele speciale albaneze din Kosovo au distrus trei baricade. Sârbii nu aveau arme şi avem probe şi imagini arătând albanezi din Kosovo trăgând cu muniţie reală în capetele sârbilor, în timp ce aceştia strigau şi încercau să se opună verbal unităţilor FIT, ROSU şi NSJP", a afirmat Vucic.



La ora actuală, sârbi din Zubin Potok sunt bătuţi şi casele lor- jefuite, a spus Vucic, adăugând că pentru moment nu există morţi.



Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a declarat marţi că a fost informat că puteri occidentale au reacţionat la raidul poliţiei speciale din Kosovo în Zubin Potok mai devreme în cursul zilei şi că ele cred că acesta nu are nicio legătură cu lupta împotriva corupţiei, ci este doar un caz de depăşire a competenţelor. "Veste bună pentru Serbia", a spus el.



Anterior, Vucic declarase că Serbia fusese informată de reprezentanţi ai NATO că raidul în nordul Kosovo-Metohija are ca obiectiv crima organizată şi corupţia şi că alianţa militară nu se amestecă în aceasta, potrivit Tanjug.

