Tesla vinde acțiuni de circa două miliarde de dolari. Valoarea acestora a crescut

Acţiunile Tesla au crescut cu 1% în debutul şedinţei bursiere de joi, după ce producătorul american de vehicule electrice a anunţat o vânzare suplimentară de acţiuni, în valoare de două miliarde de dolari.



Vânzarea valorifică creşterea "meteorică" de la bursă a acţiunilor din ultimele opt luni şi vine la doar două săptămâni după ce directorul general Elon Musk declarase că firma are suficient numerar pentru finanţare şi nu are nevoie să obţină mai mulţi bani.



Musk va cumpăra acţiuni în valoare de zece milioane de dolari, în timp ce miliardarul Larry Ellison, membru al Board-ului, va achiziţiona titluri în valoare de un milion de dolari.



Banii obţinuţi vor fi utilizaţi de Tesla pentru întărirea bilanţului.



Din iunie 2019, valoarea acţiunilor s-a împătrit, iar joi dimineaţă se tranzacţionau la 768,33 dolari per titlu.



Anul trecut, Tesla a înregistrat pierderi de 862 milioane de dolari. Datoria companiei a crescut de la 9,4 miliarde de dolari la finalul lui 2018 la 11,6 miliarde de dolari la 31 decembrie 2019.

