Thaci acuză justiţia internaţională că rescrie istoria

Preşedintele kosovar, Hashim Thaci, a acuzat vineri justiţia internaţională că „rescrie istoria” după punerea sa sub acuzare la Haga de procurorii speciali pentru crime de război comise în timpul conflictului cu Serbia, informează AFP.



Thaci a anunţat pe Facebook că a ajuns cu avionul la Tirana pe drumul de întoarcere spre Kosovo, după abandonarea unui summit cu Belgradul la Casa Albă.



Deşi nu a comentat până acum punerea sa sub acuzare, el şi-a actualizat deja profilul de pe reţeaua de socializare, cu textul „Nimeni nu poate rescrie istoria Kosovo”.



În vârstă de 52 de ani, Thaci este fostul comandant politic al gherilei separatiste albaneze kosovare (UCK) care a declanşat rebeliunea împotriva Belgradului în urmă cu peste 20 de ani. Kosovo încă era atunci provincia de sud a Serbiei.



Fostul luptător de gherilă a fost pus sub acuzare miercuri împreună cu alte persoane de către procurorii Tribunalului Special de la Haga pentru o serie de crime legate de războiul din 1998-1999.



Aceste presupuse crime „implică sute de victime cunoscute de origine albaneză, sârbă şi romă şi de alte origini şi cuprind şi opozanţi politici”.