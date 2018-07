The Observer a gasit o noua legatura intre Rusia si Brexit

Arron Banks, poate cel mai marinimos dintre donatorii campaniei de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, s-a intalnit de cel putin 11 ori cu ambasadorul Rusiei, Aleksandr Iakovenko, relateaza The Guardian.

Potrivit cotidianului britanic, intrevederile s-au desfasurat inaintea referendumului care a decis soarta Regatului Unit in componenta blocului comunitar si in primele doua luni care au urmat consultarii populare. In documentele publicate de The Observer se precizeaz ca reprezentanta diplomatia a Moscovei a mai trimis patru invitatii, dar nu se stie daca au fost onorate.

Luat la intrebari, Banks a sustinut ca, in ultimii doi ani, s-a vazut o singura data cu Iakovenko, "la o petrecere cu bautura". In urma cu o luna insa, The Observer a descoperit ca intalnirile au fost, de fapt, numeroase. Prin urmare, in fata comisiei parlamentare, Banks a revenit asupra pozitiei sale, declarand ca, intr-adevar, au existat doua sau trei intrevederi.

Contactat, zilele trecute, de cotidianul american The New York Times, el a vorbit si despre o a patra reuniune. The Observer a venit cu dovezi despre sapte intalniri, dar Banks a refuzat deja sa mai comenteze. Se presupune ca banii pentru Brexit au provenit din tranzactia de vanzare unui pachet de actiuni apartinand firmei ruse Alrosa si cumparate de investitori americani. O afacere din care bugetul rus a castigat 813 milioane dolari.

Arron Banks a aparut pe scena politica in 2014, cand a donat 1 milion de lire sterline partidului Ukip, care s-a pronuntat in favoarea iesirii Marii Britanii din UE. Banks conduce compania de asigurari GoSkippy. In total, el a varsat campanii pentru Brexit - Leave.EU si Grassroots.Out - noua milioane de lire sterline. Este casatorit cu o rusoaica.