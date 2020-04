The New York Times: Războiul lui Putin cu sistemul ştiinţific american

Campaniile pentru dezinformare promovate în ultimii ani de preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, au propagat confuzie, afectând instituţii importante şi încurajând răspândirea bolilor mortale, afirmă analişti citaţi de cotidianul The New York Times.

Pe 3 februarie, imediat după ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat coronavirusul urgenţă de nivel global, un cont obscur de Twitter din Moscova a început să retransmită informaţii de pe un blog american. Spunea că patogenul era o armă biologică menită să imobilizeze şi să omoare. În titlu se afirma că dovezile ar fi "incontestabile", deşi oameni de ştiinţă de top respinseseră deja această ipoteză şi stabiliseră că virusul este natural.

"Pe măsură ce pandemia s-a răspândit pe glob, a fost însoţită de o intensificare periculoasă a informaţiilor false - «o infodemie», conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Unii analişti afirmă că preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a jucat un rol principal în răspândirea de informaţii false, în cadrul unui efort mai larg de discreditare a Occidentului şi de a-şi distruge din interior inamicii. Camera Reprezentanţilor din SUA, Senatul şi agenţiile de informaţii s-au concentrat, în mod tipic, pe ingerinţele electorale în examinarea îndelungatei campanii a preşedintelui Putin. Dar repercusiunile sunt mai ample", afirmă editorialistul William J. Broad, într-un editorial publicat în cotidianul The New York Times sub titlul "Îndelungatul război al lui Putin cu sistemul ştiinţific american / Un deceniu al dezinformărilor promovate de preşedintele Rusiei Vladimir Putin a generat confuzie pe scară largă, afectând instituţii majore şi încurajând răspândirea bolilor letale".

O investigaţie efectuată de NYT - care include zeci de interviuri, analizarea documentelor de specialitate, a ştirilor, documentelor ruse, mesajelor de pe Twitter şi emisiunilor tv - arată că Putin a răspândit dezinformare pe teme referitoare la sănătatea personală mai mult de un deceniu. Agenţii preşedintelui Rusiei au lansat repetat şi au propagat ideea că epidemii virale - inclusiv cele de gripă, Ebola şi acum de coronavirus - au fost generate de oameni de ştiinţă americani. Autorii dezinformărilor au încercat să submineze şi încrederea în siguranţa vaccinurilor, un triumf în materie de sănătate publică pe care Putin îl promovează pe plan intern. Conform experţilor, obiectivul lui Putin este să îi prezinte pe oficialii americani ca fiind ignoranţi faţă de alertele de sănătate şi, deci, ameninţări grave la adresa siguranţei publice.

"Totul este despre generarea lipsei de încredere în insituţiile guvernamentale", afirmă Peter Pomerantsev, autorul unei cărţi din anul 2014 - "Nothing Is True and Everything Is Possible ("Nimic nu este adevărat şi totul este posibil") - despre campaniile Kremlinului în sensul dezinformării.

"Preşedintele Rusiei a efectuat îndelungata campanie prin presă deschisă, troli secreţi şi bloguri din umbră care îi descriu frecvent pe oficialii americani din domeniul sănătăţii ca fiind implicaţi în fraude. Recent, noi instrumente sofisticate şi invizibile aparent au făcut acese eforturi greu de observat, depistat şi contracarat", explică editorialistul NYT.

Totuşi, Departamentul de Stat american a acuzat Rusia de curând de utilizarea a mii de conturi din reţelele de socializare online pentru a răspândi dezinformări despre coronavirus - inclusiv o teorie a conspiraţie că SUA ar fi produs pandemia letală. Audienţa Kremlinului pentru dezinformarea deschisă este surprinzător de mare. Videoclipurile postate pe YouTube de RT, reţeaua mondială de televiziune a Rusiei, au în medie un milion de vizualizări pe zi, "cel mai înalt nivel din categoria presă", potrivit unui raport al serviciilor de informaţii americane. De la înfiinţarea reţelei de televiziune în 2005, videoclipurile postate au avut peste patru miliarde de vizualizări, conform unei analize recente.

În contextul în care interesul public pentru starea de sănătate şi longevitate este foarte mare, dezinformările în domeniul medical pot avea un impact social major. Experţii se tem că este alimentat cinismul public care erodează influenţa Washingtonului şi principiul democratic central de luare a deciziilor pe baza datelor demonstrabile.

"Acumularea acestor operaţiuni pe o perioadă lungă va avea ca efect un impact politic major", afirmă Ladislav Bittman, fost ofiţer specializat în campanii pentru dezinformare în Blocul sovietic.

În tinereţe, Vladimir Putin a fost din 1975 până în 1991 agent KGB, principala agenţie de informaţii a URSS. A lucrat în divizia de operaţiuni externe, iar ofiţerii acestui departament aveau sarcina de a petrece un sfert din timp pentru a concepe şi a aplica planuri de propagare a dezinformării. "Ce a realizat Vladimir Putin este neclar, dar datele publice arată că a devenit locotenent-colonel şi că activitatea sa de 16 ani a coincis cu o operaţiune majoră a KGB menită să distragă atenţia de la arsenalul secret de arme biologice al Moscovei, construit prin încălcarea unui tratat semnat cu SUA în 1972. Campania KGB, prin care virusul care provoacă SIDA a fost catalogat drept o armă rasială dezvoltată de armata americană pentru a omorî cetăţenii de culoare, a avut un succes nebun. Până în 1987, ştirile false au fost transmise în 25 de limbi, în 80 de ţări, subminând diplomaţia americană, mai ales în Africa. După Războiul Rece, în 1992, ruşii au recunoscut că semnalele de alarmă erau frauduloase. În calitatea de preşedinte şi prim-ministru, Vladimir Putin a adoptat şi a extins manualul, asociind orice epidemie naturală cu duplicitatea americană. Atacarea sistemului medical american şi a încrederii în acest sistem a devenit elementul marcant al conducerii sale", subliniază NYT, notând că în noile campanii sunt utilizate posturi de televiziune şi reţele de socializare online.

(sursa: Mediafax)