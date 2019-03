Theresa May a acceptat oferta UE pentru amânarea Brexit-ului (Tusk)

Captura Video

Premierul britanic, Theresa May, a acceptat cele două "scenarii" privind amânarea Brexit-ului oferite de Uniunea Europeană, a anunţat joi seară preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, transmite AFP.



"M-am întâlnit cu premierul May în mai multe rânduri în această seară pentru a fi sigur că Regatul Unit acceptă scenariile unei extinderi şi sunt încântat să confirm că avem un acord în această privinţă", a declarat Donald Tusk.



Liderii europeni au propus joi seară Regatului Unit două opţiuni pentru amânarea Brexit-ului după data prevăzută iniţial, 29 martie, potrivit concluziilor summitului european de la Bruxelles.



Dacă deputaţii britanici aprobă săptămâna viitoare acordul de divorţ încheiat în noiembrie, Cei 27 sunt de acord să amâne data Brexit-ului pentru 22 mai.



În cazul unei noi respingeri de către parlamentul britanic, "Consiliul European decide să îl proroge până la 12 aprilie 2019 şi aşteaptă ca Regatul Unit să indice calea de urmat înainte de această dată", au scris liderii europeni.



Premierul britanic dorea o amânare până la 30 iunie, dar această dată punea Uniunii o problemă din punct de vedere juridic din cauza alegerilor europene, prevăzute între 23 şi 26 mai.



"Dacă Regatul Unit nu doreşte să organizeze alegeri, nu vom avea nicio modalitate de a face altceva, ceea ce înseamnă că va fi ales +no deal+", a comentat preşedinţia Franţei.



Obiectivul compromisului acceptat de europeni şi de Theresa May "este de a oferi maximul de posibilităţi pentru ca acordul de retragere să fie ratificat", a comentat o sursă guvernamentală spaniolă. Acest acord are ca obiectiv de a permite o retragere ordonată a Regatului Unit din UE.AGERPRES