Theresa May a demisionat din funcţia de preşedinte al Partidului Conservator

Prim-ministrul Theresa May a anunţat oficial Partidul Conservator vineri că demisionează din funcţia de preşedinte al formaţiunii, dând startul cursei pentru succesiune în urma căreia va fi stabilit noul prim-ministru al ţării, relatează Reuters.



Theresa May va rămâne prim-ministru şi preşedinte interimar al partidului până când parlamentarii şi membrii Partidului Conservator vor alege un nou lider după un proces care ar urma să dureze mai multe săptămâni.



Candidaturile pentru conducerea Partidului Conservator pot fi depuse cel mai târziu luni, la 16.00 GMT.



Fiecare candidat trebuie să fie deputat conservator şi are nevoie de sprijinul a cel puţin opt deputaţi conservatori. Grupul parlamentar conservator reunit în "Comitetul 1922" a decis să mărească acest număr de susţineri faţă de cel din procesele anterioare de alegere a premierului şi şefului partidului, pentru a elimina din start candidaţii slabi şi cu şanse foarte mici.

AGERPRES