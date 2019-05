Theresa May cere sprijinul Opoziţiei laburiste pentru a ieşi din impasul Brexitului

Premierul britanic Theresa May i-a cerut liderului laburist Jeremy Corbyn să susţină proiectul ei de acord pentru Brexit după propunerea unor compromisuri, între care posibilitatea de a vota cu privire la organizarea unui al doilea referendum, relatează Reuters.

"Am arătat astăzi că sunt dispusă să fac un compromis pentru ca poporul britanic să iasă din UE", a scris Theresa May într-o scrisoare datată 21 mai şi adresată liderului opoziţiei laburiste britanice Jeremy Corbyn despre proiectul ei de acord pentru retragerea Regatului Unit din UE (Withdrawal Agreement Bill - WAB), care conţine termenii ieşirii Marii Britanii din UE.

"WAB este ultima noastră şansă de a face acest lucru", a spus May. ''Vă cer să faceţi de asemenea un compromis, astfel încât să putem oferi ceea ce ambele noastre partide au promis în programele noastre şi să restabilim încrederea în politica noastră'', a subliniat premierul britanic.

Corbyn a declarat marţi că partidul său nu va susţine acordul de retragere din UE, descriind noua ofertă a premierului May ca fiind "în mare parte o reluare a poziţiei guvernului" în discuţiile avute cu opoziţia şi care au eşuat săptămâna trecută.

La aproape trei ani după ce 52% dintre britanici s-au pronunţat, într-un referendum, pentru ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, în rândul politicienilor britanici nu există un acord privind data şi modul în care 'divorţul' va avea loc.

Data iniţială a ieşirii din UE a fost 29 martie 2019, deşi premierul May nu a reuşit să convingă parlamentarii britanici să aprobe acordul negociat cu Bruxellesul, astfel că şefa executivului a prezentat o ofertă Partidului Laburist, pentru a ajunge la un compromis.

