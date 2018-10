Theresa May, deschisă ideii de prelungire a perioadei de tranziţie post-Brexit

Premierul britanic Theresa May este deschisă ideii de prelungire a perioadei de tranziţie post-Brexit "cu câteva luni", a scris joi pe Twitter editorul politic de la BBC Laura Kuenssberg, relatează Reuters.



Liderii UE au în vedere posibilitatea ca perioada de tranziţie post-Brexit, în care Marea Britanie ar respecta regulamentele UE, să fie prelungită cu un an ca o modalitate de a oferi Londrei mai mult timp pentru un acord comercial între UE şi Regatul Unit pe care acesta îl doreşte pentru a soluţiona problema frontierei irlandeze.



Dar până acum, May a exclus în mod repetat prelungirea perioadei de tranziţie. Kuenssberg a sugerat, joi, că Theresa May ar putea fi deschisă pentru o prelungire de câteva luni, dar orice demers pentru a face acest lucru ar fi extrem de nepopular printre susţinătorii fermi ai Brexitului din cadrul Partidului Conservator, al premierului britanic.



La rândul său, ministrul de finanţe francez Bruno Le Maire a afirmat că ţara sa este deschisă să sprijine oferta negociatorului european pentru Brexit, Michel Barnier, de a prelungi cu un an perioada de tranziţie post-Brexit.



"Este datoria preşedintelui francez să decidă dacă o prelungire este în interesul nostru ", a declarat Le Maire pentru canalul parlamentar Public Senat TV, adăugând ca Franţa face pregătirile necesare pentru un scenariu al unui Brexit fără acord.



"Cred că este în interesul nostru să facem tot posibilul până în ultimul moment pentru a ajunge la un acord cu Marea Britanie. Linia noastră roşie este o înţelegere care ar slăbi piaţa unică şi UE", a spus el.



Posibilitatea extinderii cu un an a perioadei de tranziţie post-Brexit în vederea negocierii viitoarei relaţii între Londra şi UE vizează mai ales soluţionarea problemei frontierei între Irlanda şi provincia britanică Irlanda de Nord, principalul punct de divergenţă al discuţiilor.



Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord urmează să părăsească Uniunea Europeană la 29 martie 2019. Uniunea Europeană doreşte să se evite o 'frontieră dură' între provincia britanică Irlanda de Nord şi Republica Irlanda, astfel încât Irlanda de Nord să rămână în uniunea vamală şi în piaţa unică europeană.

AGERPRES