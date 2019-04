Theresa May, despre Brexit: Un acord între guvern şi opoziţie va necesita compromisuri de ambele părţi

Premierul britanic Theresa May a apreciat, într-un video publicat duminică, că ajungerea la un acord între guvernul său şi opoziţia laburistă în dosarul Brexit presupune ''compromisuri de ambele părţi'', relatează AFP.



''Există multe lucruri asupra cărora eu sunt în dezacord cu Partidul Laburist, dar în privinţa Brexitului cred că există anumite puncte asupra cărora ne putem pune de acord'', a declarat lidera conservatoare.



Deputaţii britanici au respins de trei ori acordul de retragere negociat de Londra şi Bruxelles şi ''nu îmi imaginez că îl vor aproba în actuala stare a lucrurilor'', a subliniat şefa executivului britanic.



''Iată de ce căutăm noi metode, o nouă abordare, pentru a ajunge la un acord în parlament, iar acest lucru implică discuţii transpartinice'', a continuat Theresa May.



Anterior, deputata laburistă Rebecca Long-Bailey calificase drept ''regretabilă'' absenţa unei schimbări reale în propunerile guvernului, deşi ea a estimat că atmosfera generală a discuţiilor este ''mai degrabă pozitivă''.



Data ieşirii efective a Regatului Unit din UE, stabilită iniţial pentru 29 martie 2019, este fixată pentru 12 aprilie dacă deputaţii britanici nu aprobă acordul de retragere.



Premierul Theresa May a cerut vineri amânarea Brexitului până la 30 iunie 2019, într-o scrisoare trimisă preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, care a sugerat, la rândul lui, o amânare "flexibilă" de până la 12 luni.



În cele două cazuri, Marea Britanie ar putea ieşi din UE după alegerile europene prevăzute să aibă loc între 23 şi 26 mai şi ar fi deci obligată să participe la scrutinul pentru Parlamentul European. Acest lucru nu este foarte convenabil pentru statele UE, în special pentru că 27 dintre cele 73 de locuri ale deputaţilor europeni din Marea Britanie au fost redistribuite altor ţări.AGERPRES