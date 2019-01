Theresa May, eforturi de ultim moment pentru a convinge parlamentul să aprobe acordul cu UE

Prim-ministrul britanic Theresa May depune luni eforturi de ultim moment pentru a-i convinge pe parlamentarii 'rebeli' să sprijine acordul pe care l-a obţinut cu Uniunea Europeană cu privire la Brexit, avertizând că ieşirea ţării din UE este în pericol, transmite Reuters.



Viitorul Brexit-ului este incert în condiţiile în care este probabil ca parlamentul să respingă marţi acordul cu UE. Consecinţele posibile sunt un acord de ultim moment, o ieşire dezordonată din Uniune, un nou referendum sau rămânerea în blocul comunitar.



'Sunt unele persoane la Westminster (parlamentul britanic - n.red.) care ar dori să amâne sau chiar să oprească Brexit-ul şi care vor folosi orice mijloc pe care îl au la îndemână pentru a face acest lucru', va spune Theresa May într-un discurs pe care îl va rosti luni în faţa unor muncitori la Stoke-on-Trent, în centrul Angliei, oraşul cu cel mai ridicat procent de votanţi pro-Brexit la referendumul din 2016 (69,4%).



Premierul va mai afirma că, pe baza celor întâmplate săptămâna trecută, consideră mai probabil că parlamentarii vor bloca Brexit-ul decât că Marea Britanie va ieşi din Uniunea Europeană fără un acord care să atenueze şocul economic şi să pregătească relaţia viitoare cu Uniunea, indică extrasele din discurs publicate de biroul său.



Tot luni, Theresa May va face o declaraţie în parlament începând de la ora 15:30 GMT, înainte ca acesta să continue dezbaterea cu privire la acordul referitor la Brexit, a relatat postul Sky News.



Conform unei ştiri a radio-televiziunii irlandeze RTE News, Uniunea Europeană va adresa luni o scrisoare guvernului britanic în care va formula o serie de garanţii cu privire la aşa-numitul 'backstop', plasa de siguranţă menită să prevină reinstituirea controalelor la frontiera dintre provincia britanică Irlanda de Nord şi Republica Irlanda.

